Возвратить переплату по налогам станет проще
14.09.17 10:12
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В статью 79 НК РФ внесут изменения, согласно которым увеличивается срок подачи налогоплательщиком, налоговым агентом, плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов заявления о возврате сумм излишне взысканных налогов, сборов, страховых взносов, пеней или штрафов с одного месяца до трех лет.
Законопроект №223287-7 накануне принят Госдумой в первом чтении.
Правительство РФ поддержало этот законопроект, сообщается на сайте кабмина.
Ещё три года принимать будут.
вернуть не могут переплату этого года, а уж за три эхххххххххххххххххххххх