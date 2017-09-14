Начисленные по итогам проверки налоги можно будет платить в рассрочку

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Если налогоплательщик не может единовременно уплатить налоги, начисленные по итогам налоговых проверок, ему дадут рассрочку. Соответствующие изменения в НК содержатся в законопроекте № 225063-7, который накануне был принят Госдумой в первом чтении.

Решение о предоставлении рассрочки по новому основанию будет принимать налоговый орган в случае, если финансовое положение лица не позволяет уплатить налог в установленный срок, но при этом имеется возможность уплаты такого налога в течение срока, на который предоставляется рассрочка.

В отличие от действующих в настоящее время оснований для изменения сроков уплаты налогов новое основание может применяться к широкому кругу налогоплательщиков, отметили в Госдуме.