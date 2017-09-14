ИФНС по адресу «обособки» хочет сравнить 6-НДФЛ с РСВ, сданным в другую ИФНС
Читательница нашего форума пожаловалась на ИФНС Краснодара, которая требует пояснений по поводу расхождения в отчетах 6-НДФЛ и РСВ.
В Краснодаре у компании находится обособленное подразделение, и потому в налоговую сдается 6-НДФЛ, а РСВ организация направляет в ИФНС Санкт-Петербурга.
Все это бухгалтер пояснил краснодарским налоговикам. Однако в ответ на свое письмо компания получила повторное уведомление о вызове для дачи пояснений все по тому же вопросу. Как говорится, лыко да мочало – начинай сначала.
Получила уже два уведомления о вызове на 4/09 и теперь на 07/09 в Краснодар по поводу расхождения сумм НО базы 6-НДФЛ и РСВ2017
Но РСВ я сдаю в головную по СПБ, и была корректировка. Контрольные показатели сходятся.
О чем было и написано в ответ на первое Уведомление.
Но сегодня получаю второе (повторное)
И уже сомневаюсь надо ли быть все-таки лично там представителю. чтобы не притянули потом административку о неповиновении.
Послать то некого, у нас там склад и кладовщики, не думаю что это хорошая идея их туда послать.
Или может им в ответ приложить отчеты РСВ и НДФЛ что в СПб сдаются , пусть сопоставят.
- Веденеева
Обсуждение происходит в теме форума «Уведомление о вызове для дачи пояснений в ОП другого города по форме КНД1165009».
И ко мне такое пришло... Только что они собирают сверять , Если доходы для НДФЛ и доходы по взносам-это не одно и то же. У меня полно доходов, которые не облагаются взносами. Мне что каждый квартал им писать об одном и том же?
В старых отчётах была отдельная гр по доходам,на которые взносы не начисляются. Сейчас этого нет...
Лучше бы остатками занимались. у меня, почему то ничего с ними не идёт. Начисление и перечисление правильно,а сальдо неизвестно откуда взятое. Как будто законы математики там даже не гуляли..