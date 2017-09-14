ИФНС по адресу «обособки» хочет сравнить 6-НДФЛ с РСВ, сданным в другую ИФНС

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Читательница нашего форума пожаловалась на ИФНС Краснодара, которая требует пояснений по поводу расхождения в отчетах 6-НДФЛ и РСВ.

В Краснодаре у компании находится обособленное подразделение, и потому в налоговую сдается 6-НДФЛ, а РСВ организация направляет в ИФНС Санкт-Петербурга.

Все это бухгалтер пояснил краснодарским налоговикам. Однако в ответ на свое письмо компания получила повторное уведомление о вызове для дачи пояснений все по тому же вопросу. Как говорится, лыко да мочало – начинай сначала.

Получила уже два уведомления о вызове на 4/09 и теперь на 07/09 в Краснодар по поводу расхождения сумм НО базы 6-НДФЛ и РСВ2017

Но РСВ я сдаю в головную по СПБ, и была корректировка. Контрольные показатели сходятся.

О чем было и написано в ответ на первое Уведомление.

Но сегодня получаю второе (повторное)

И уже сомневаюсь надо ли быть все-таки лично там представителю. чтобы не притянули потом административку о неповиновении.

Послать то некого, у нас там склад и кладовщики, не думаю что это хорошая идея их туда послать.

Или может им в ответ приложить отчеты РСВ и НДФЛ что в СПб сдаются , пусть сопоставят.

- Веденеева

Обсуждение происходит в теме форума «Уведомление о вызове для дачи пояснений в ОП другого города по форме КНД1165009».