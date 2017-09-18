Кто будет платить торговый сбор при агентской схеме

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По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала.

Таким образом, при осуществлении агентом торговой деятельности от имени и за счет принципала, плательщиком торгового сбора признается принципал. При осуществлении агентом указанной торговой деятельности от своего имени, но за счет принципала, плательщиком торгового сбора признается агент.

Такие разъяснения дает Минфин в письме от 18.08.2017 N 03-11-09/53070, которое доведено до сведения письмом ФНС № СА-4-3/16986 от 18.08.2017.