Как предоставляется вычет по НДФЛ при длительном отпуске без содержания

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Если в отдельные месяцы налогового периода у налогоплательщика не было дохода, облагаемого налогом по ставке 13%, стандартные налоговые вычеты предоставляются в последующих месяцах, в которых такой доход был получен, за каждый месяц налогового периода, включая те месяцы, в которых не было выплат дохода.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-06/56583 от 04.09.2017.

Вместе с тем отмечается, что положения главы 23 НК не предусматривают возможности получения стандартного налогового вычета лицом, которое не получает дохода, подлежащего обложению НДФЛ. Следовательно, лицо, находящееся в отпуске без сохранения заработной платы весь налоговый период, не наделяется правом на получение стандартного вычета.