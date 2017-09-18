Когда движимое имущество, учтенное как товар, облагается налогом

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Если организация приобрела движимое имущество для последующей перепродажи и учитывала его на 41 счете, то оно не подлежало налогообложению налогом на имущество организаций в связи с тем, что не являлось ОС.



Если организация не предполагает продажу приобретенного и учтенного в качестве товаров движимого имущества, то оно в бухучете должно быть переведено на счет 01.

При этом не имеет значения, что Планом счетов проводка Д01-К41 не предусмотрена. Ее все равно можно сделать.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № БС-4-21/17597@ от 05.09.2017.

Если организация необоснованно учитывала движимое имущество в качестве товара в период до принятия решения об использовании его в деятельности организации, что может быть проверено налоговыми органами в ходе проведения мероприятий налогового контроля, то она должна внести исправления в части учета движимого имущества с момента приобретения как ОС, и, соответственно, доначислить налог на имущество организаций за период с момента приобретения.



При этом следует иметь в виду, что льгота по движимому имуществу предоставляется исключительно в отношении имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве ОС.



На приобретенные организацией до 1 января 2013 года активы, соответствующие критериям отнесения к ОС, стоимость которых была сформирована до указанной даты, данная льгота распространяться не может.