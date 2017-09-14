Количество поддельных больничных резко упало

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Число выявленных поддельных листков нетрудоспособности снизилось в первом полугодии 2017 года на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне незначительного роста общего числа «больничных» (до 20,25 млн листов).



«Согласно отчет-заявкам, предоставляемым медицинскими организациями по итогам каждого квартала, количество листков нетрудоспособности, выданных медицинскими организациями за первые полугодия двух запрашиваемых лет составляют: 20 116 543 листков нетрудоспособности в первом полугодии 2016 года и 20 256 775 листков нетрудоспособности в первом полугодии 2017 года. Поддельных листков нетрудоспособности выявлено 1 281 штук по первому полугодию 2016 года и 1 015 штук за тот же период в 2017 году», - сообщили RNS в Фонде социального страхования России.



Ранее Министерство здравоохранения сообщило о снижении количества больничных листов, выданных жителям России в 2016 году, на 0,6% по сравнению с 2015 годом: «За последние несколько лет, действительно, прослеживается тенденция к снижению оформления больничных листов. Так, в 2016 году было выдано 19,53 млн листов нетрудоспособности в сравнении с аналогичным периодом в 2015 году, когда было выдано 19,65 млн».



В министерстве RNS объяснили разницу в данных тем, что ФСС ведет учет листков нетрудоспособности, выданных не только по поводу заболеваний (больничных), но и по другим причинам - например, по беременности.



«Расхождения между цифрами из двух вышеперечисленных источников связаны с различиями системы учета: Минздрав России осуществляет регистрацию числа случаев, а ФСС – листков нетрудоспособности (далее – листок). По поводу одного случая временной нетрудоспособности может быть выдано несколько листков. Кроме того, опубликованные ФСС сведения включают данные не только по листкам, выданным по поводу заболеваний, но и других причин, в том числе: по беременности и родам, по уходу за больным, освобождение от работы в связи с бактерионосительством или карантином, а также отпуск в связи с санаторно-курортным лечением», - пояснили RNS в пресс-службе Минздрава.