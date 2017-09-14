Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ

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С целью борьбы с неплательщиками, получающих доходы от сдачи в аренду жилых и нежилых помещений и уклоняющихся от декларирования полученных доходов и уплаты налогов, ведомствами заключено соглашение по выявлению фактов незаконной сдачи квартир в аренду. Об этом сообщает УФНС по Хабаровскому краю.

Соглашение предусматривает совместную работу с сотрудниками налоговых органов, администрацией города Хабаровска и УМВД.

По предварительным итогам декларационной кампании 2017 года 354 физических лица представили налоговые декларации 3-НДФЛ в связи с получением дохода от сдачи имущества в аренду (наем) в 2016 году. Сумма налога, исчисленная к уплате по таким декларациям составила 20,7 млн рублей.

В УФНС напомнили, что доходы от сдачи внаем (в аренду) недвижимого имущества (квартиры, комнаты, дома) подлежат налогообложению НДФЛ на основании ст. 224 НК РФ. Если Вы получаете такие доходы, то Вам необходимо представить в налоговую инспекцию по месту жительства налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим, в котором были получены доходы от сдачи жилья внаем.