Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ
С целью борьбы с неплательщиками, получающих доходы от сдачи в аренду жилых и нежилых помещений и уклоняющихся от декларирования полученных доходов и уплаты налогов, ведомствами заключено соглашение по выявлению фактов незаконной сдачи квартир в аренду. Об этом сообщает УФНС по Хабаровскому краю.
Соглашение предусматривает совместную работу с сотрудниками налоговых органов, администрацией города Хабаровска и УМВД.
По предварительным итогам декларационной кампании 2017 года 354 физических лица представили налоговые декларации 3-НДФЛ в связи с получением дохода от сдачи имущества в аренду (наем) в 2016 году. Сумма налога, исчисленная к уплате по таким декларациям составила 20,7 млн рублей.
В УФНС напомнили, что доходы от сдачи внаем (в аренду) недвижимого имущества (квартиры, комнаты, дома) подлежат налогообложению НДФЛ на основании ст. 224 НК РФ. Если Вы получаете такие доходы, то Вам необходимо представить в налоговую инспекцию по месту жительства налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим, в котором были получены доходы от сдачи жилья внаем.
С каких пор они обязаны это делать? Еще раз предлагаю - приведите норму закона, обязывающую платить НДФЛ в приведенном тут случае. Впрочем, привести Вы её все равно не сможете, потому что её нет. Как и обязанности уплачивать НДФЛ при безвозмездном использовании имущества, принадлежащего физлицу.
Вот и посмотрим, сколько поймают, и каковы будут результаты борьбы...
НК 210, 217 п18.1
вот и посмотрим. как долго ещё инспекторы будут уклоняться от исполнения своих обязанностей
Ну и? Где там написано, что дарение между гражданами облагается НДФЛ? Дарения недвижимости тут явно нет. Не думаете же Вы, что пустив пожить своих друзей в квартиру, Вы им её дарите? ))
При чем здесь дарение квартиры? Зачем?
Вам извините сколько лет? Уж очень подозрительно рассуждаете, как будто ваше мировоззрение телевизором сформировано.
При том. Что только при дарении недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев между физлицами возникает база для исчисления НДФЛ. И ни в каких других случаях. О чем, собственно, и написано в том самом п.18.1 статьи 217 НК. А про дарение Вы сами выше написали.
А причем тут мировозрение вообще и телевизор в частности? Мы о нормах Налогового кодекса. Они от мировозрения не зависят
физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
близкими родственниками
Перевожу для тех, кто не понял - не облагается любое дарение между физлицами за исключением вот этого перечисленного. Но и это перечисленное не облагается, если дарится членом семьи (это вот то самое "иное").
Статья
217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)
Не1)
подлежат налогообложению:
государственные пособия;2)
пенсии;3)
все виды выплат связанных свозмещением вреда3.1)
выплаты, производимые добровольцам;3.2)
доходы в натуральной форме, полученные добровольцами;3.3)
доходы в натуральной форме, полученные волонтерами;4)
вознаграждения донорам;5)
алименты;6)
суммы грантов;7)
суммы премий за достижения;8)
суммы единовременных выплат членам семьи умершего работника;8.1)
вознаграждения за содействия органам;8.2)
суммы благотворительной помощи;8.3)
суммы выплат в связи со стихийным бедствием ;8.4)
суммы выплат пострадавшим от8.5)
террористических актов ;
выплата гражданам, получающим пенсию;9) компенсации
работникам , уволившимся на пенсию;10)
суммы за оказание медицинских услуг работникам;11)
стипендии;12)
суммы оплаты труда … на работу за границу;13)
доходы от продажи выращенной в личных подсобных хозяйствах продукции ;13.1)
средства на развитие личного подсобного14)
хозяйства ;
доходы членов крестьянского (фермерского) хозяйства .14.1)
суммы, полученные главами кфх в виде14.2)
грантов ;
субсидии кфх;15)
доходы от реализации дикорастущих плодов;16)
доходы малочисленных народов Севера ;17)
доходы от любительской и спортивной17.1)
охоты;
доходы от продажи недвижимого имущества с учетом 217.1;17.2)
доходы от реализации долей участия в уставном капитале;18)
доходы в порядке наследования;18.1)
доходы от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев даренияДоходы,
недвижимого имущества, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если
даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками;
"Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015)
Письмо> ФНС России от 10.07.2012 N ЕД-4-3/11325@Еще надо? Или, наконец, дойдет, что не могло быть нормы, по которой все граждане должны платить НДФЛ при получении букета цветов на день рождения?
коробка конфет только в магазине стОит. После дарения она ничего не стОит.
Если ВС чтото там истолковал, только потом, что ещё не было сильно нужно. Теперь нужно, ВС перепишет.
Это Вам только так кажется. Вот если ту коробку подарит юрлицо, то будет другая история. Да и стоимость определяться будет не после дарения, а в момент его. Матчасть надо бы Вам подучить.
ВС не можете переписать НК Даже если бы он с какого-то перепугу в данном случае этого бы захотел
Только потому что юрлицо на счетах отразит и администирование этого налога будет как два пальца...
времена меняются.
И тут мимо. Дело не в счетах юрлица, а в нормах НК. А времена тут вообще ни при чем.
natalisa51, Вы писали:
Можете, конечно, это же ВАШЕ жилье...
Вот только надо налоги заплатить с полученного Дохода, как это предусмотрено Конституцией и НК...
ГК - это место? Как можно послать в НПА???
К ГК отсылают, в ГК не посылают. Учите русский!
тяжело Вам наверно жить? Придумываете ерунду и верите в неё...
Предприниматели строят доходные дома, а недобросовестные конкуренты не только извлекают выгоды из своего противоправного поведения, но и ухудшают условия для предпринимательской деятельности тех, кто инвестирует в доходные дома.
Вот искренне хотелось бы чтоб налоговики прошлись по местам фактического проживания чиновников, высших и средних званий служащих в МВД, судей, прокуроров, не по местам где они прописаны "у тети" а конкретно куда едут после работы, второй рейд...куда ездят по выходным и третий рейд...НА ЧЕМ ЕЗДЯТ на работу и по выходным ну и конечно сравнить с налоговыми декларациями которые они сдают! Конечно там найдутся очень предприимчивые жены, которые в советах директоров разных зао оао и тд, очень талантливая молодежь (сыны дочери) которая в 21 год уже в совете директоров либо просто очень "удачливые" предприниматели (да и бог с ним..но тоже декларации пусть предоставят...есть там доходы на Беньтягу и Майбах?), вот это я понимаю, было бы увлекательное чтиво, а ходить с участковым и проверять сдают ли их соседи "хату"...и за скока...за 25 тыс руб в месяц??? этож какое налоговое преступление
Аноним, Вы писали:
Так ониж мост в Крым строят, этож все писец, во всех черных списках всех "демократических" стран...подыхать будешь в швейцарской клинике ... стакан воды за 300 тыс евро никто не подаст, один выход, тока Израиль, а вы налоги...это лишь малая компенсация за их тяжкий труд, стока баблища а тратить негде
как людей от зависти корёжит...
Аноним, Вы писали:
У кого зависть, кому-то порядок, например в Германии, Норвегии,Финляндии .... Уехавшие туда на работу и ПМЖ такие случаи рассказывают о доносительстве соседей, хоть продолжение сериалов пиши, Особенности русской охоты, рыбалки, .... помывки машины в своём доме... И тот финский актёр сейчас стал частым гостем Мурманска. А по Израилю тоже выдумка, привезли вчера рядового врача, отдыхал или лечился, не знаю правда, умер и далеко не Ротенберг, Агаларов...., Al_Kor,
Аноним Мурманск, Вы писали:
А я смотрю, у вас написано Краснодар, а на самом деле вы не наш, не южный. Это и видно...
А от чего вы скрываетесь, если не секрет?
Стыдно за что-то???
Где это у меня Краснодар? Запутались среди трех сосен. Al_Kor - краснодарский, а третий не понятно откуда, вот #38
Аноним, Вы писали:
Перечитайте и никаких секретов ((
yante, Вы писали:
Если вы ко мне обращаетесь , то то что вы называете "у вас написано Краснодар" это пишу не я а это местоположение определяется по IP адресу, с которого я выхожу в инет...а стыдно за то что не "Ротенберг"...хотя все возможности в 90 были и не знаю насколько я "ваш южный"...но на "мой южный" я родился и вырос в Краснодаре, около 10 лет проживаю в Москве, сейчас нахожусь слегка южнее на "отдыхе" но геопозиция по IP показывает Краснодар
только медицинская страховка от 50 000 р в месяц ни за что
Аноним, Вы писали:
Если выйдешь из магазина. Как говорится - каждый о своем... у кого какие фэнтэзи.. столбы, газеты..
yante "будет посмотреть" перехват и результат:
Если в Хабаре 20,7 млн рублей сумма налога составила, то в Москве с Питером на порядок (ки) будет выше.
Как взаимодействуют налоговые инспекторы по выявлению квартир, поищите статью за 2014г. Т.И.Мазовой, специалиста московского УФНС, там как раз она упоминает "о
взаимодействии с Правительством Москвы и ГУ МВД России по г. Москва"
Аноним, Вы писали:
А ничего не будет - поймают троих, выпишут штраф по 1500р, и больше не будут ловить, т.к. "устанут"
Al_Kor, Вы писали:
Все очень просто, аэрофотосьемка ---> Сибирь, но зачем это вертикали ?
не будет, так не будет и зачем какие-то сообщения УФНС "поставлять", мне так пофиг