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Налоговики с полицейскими ищут тех, кто сдает квартиры и не платит НДФЛ

14.09.17 14:15
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С целью борьбы с неплательщиками, получающих доходы от сдачи в аренду жилых и нежилых помещений и уклоняющихся от декларирования полученных доходов и уплаты налогов, ведомствами заключено соглашение по выявлению фактов незаконной сдачи квартир в аренду. Об этом сообщает УФНС по Хабаровскому краю.

Соглашение предусматривает совместную работу с сотрудниками налоговых органов, администрацией города Хабаровска и УМВД.

По предварительным итогам декларационной кампании 2017 года 354 физических лица представили налоговые декларации 3-НДФЛ в связи с получением дохода от сдачи имущества в аренду (наем) в 2016 году. Сумма налога, исчисленная к уплате по таким декларациям составила 20,7 млн рублей.

В УФНС напомнили, что доходы от сдачи внаем (в аренду) недвижимого имущества (квартиры, комнаты, дома) подлежат налогообложению НДФЛ на основании ст. 224 НК РФ. Если Вы получаете такие доходы, то Вам необходимо представить в налоговую инспекцию по месту жительства налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим, в котором были получены доходы от сдачи жилья внаем.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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58 мнений
<b>Модератор</b>
Над.К
С каких пор физлица рвутся платить НДФЛ?

 С каких пор они обязаны это делать? Еще раз предлагаю - приведите норму закона, обязывающую платить НДФЛ в приведенном тут случае. Впрочем, привести Вы её все равно не сможете, потому что её нет. Как и обязанности уплачивать НДФЛ при безвозмездном использовании имущества, принадлежащего физлицу.

Клерк
yante
, Новороссийск
  У нас в ИФНС сказали, что "приходится ловить тех, кто стоит с объявлениями о сдаче помещений приезжим на ЖД и Автовокзалах..."
  Вот и посмотрим, сколько поймают, и каковы будут результаты борьбы... :)
<b>Модератор</b>
Над.К
НК 210, 217 п18.1

Ну и? Где там написано, что дарение между гражданами облагается НДФЛ? Дарения недвижимости тут явно нет. Не думаете же Вы, что пустив пожить своих друзей в квартиру, Вы им её дарите? ))

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Аноним
, Калининград

При чем здесь дарение квартиры? Зачем?


Вам извините сколько лет? Уж очень подозрительно рассуждаете, как будто ваше мировоззрение телевизором сформировано.

<b>Модератор</b>
Над.К

При чем здесь дарение квартиры?

При том. Что только при дарении недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев между физлицами возникает база для исчисления НДФЛ. И ни в каких других случаях. О чем, собственно, и написано в том самом п.18.1 статьи 217 НК. А про дарение Вы сами выше написали.

Уж очень подозрительно рассуждаете, как будто ваше мировоззрение телевизором сформировано.

А причем тут мировозрение вообще и телевизор в частности? Мы о нормах Налогового кодекса. Они от мировозрения не зависят :)

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Аноним
, Калининград

доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от
физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или)
близкими родственниками

<b>Модератор</b>
Над.К

доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от
физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Перевожу для тех, кто не понял - не облагается любое дарение между физлицами за исключением вот этого перечисленного. Но и это перечисленное не облагается, если дарится членом семьи (это вот то самое "иное").

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Аноним
, Калининград



Статья
217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)

Не
подлежат налогообложению:

1)

государственные пособия;

2)

пенсии;

3)

все виды выплат связанных свозмещением вреда

3.1)

выплаты, производимые добровольцам;

3.2)

доходы в натуральной форме, полученные добровольцами;

3.3)

доходы в натуральной форме, полученные волонтерами;

4)

вознаграждения донорам;

5)

алименты;

6)

суммы грантов;

7)

суммы премий за достижения;

8)

суммы единовременных выплат членам семьи умершего работника;

8.1)

вознаграждения за содействия органам;

8.2)

суммы благотворительной помощи;

8.3)

суммы выплат в связи со стихийным бедствием ;

8.4)

суммы выплат пострадавшим от
террористических актов ;

8.5)

выплата гражданам, получающим пенсию;

9) компенсации

работникам , уволившимся на пенсию;

10)

суммы за оказание медицинских услуг работникам;

11)

стипендии;

12)

суммы оплаты труда … на работу за границу;

13)

доходы от продажи выращенной в личных подсобных хозяйствах продукции ;

13.1)

средства на развитие личного подсобного
хозяйства ;

14)

доходы членов крестьянского (фермерского) хозяйства .

14.1)

суммы, полученные главами кфх в виде
грантов ;

14.2)

субсидии кфх;

15)

доходы от реализации дикорастущих плодов;

16)

доходы малочисленных народов Севера ;

17)

доходы от любительской и спортивной
охоты;

17.1)

доходы от продажи недвижимого имущества с учетом 217.1;

17.2)

доходы от реализации долей участия в уставном капитале;

18)

доходы в порядке наследования;

18.1)

доходы от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения
недвижимого имущества, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Доходы,

полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если
даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками;


<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, Вы тут таблички не выкладывайте, они нормы НК не заменят. Только ленту мнений порушите :) Если я непонятно объясняю, могу предложить объяснения Верховного Суда и ФНС
По общему правилу, закрепленному в пункте 18.1 статьи 217 НК РФ, доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, не облагаются налогом, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев между лицами, которые не являются членами семьи и (или) близкими родственниками.

"Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015)

 При этом согласно абзацу 2 пункта 18.1 статьи 217 Кодекса доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами).
В этой связи необходимо учитывать, что абзац 2 рассматриваемого пункта Кодекса относится только к тем случаям, когда предметом договора дарения является недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли, паи.
Доходы в виде иного имущества и имущественных прав, не относящихся к указанному списку, полученные по договору дарения, не подлежат налогообложению в целях главы 23 Кодекса независимо от того, являются ли даритель и одаряемый членами семьи и (или) близкими родственниками.

 Письмо> ФНС России от 10.07.2012 N ЕД-4-3/11325@

Еще надо? :) Или, наконец, дойдет, что не могло быть нормы, по которой все граждане должны платить НДФЛ при получении букета цветов на день рождения?
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Аноним
, Калининград

коробка конфет только в магазине стОит. После дарения она ничего не стОит.

Если ВС чтото там истолковал, только потом, что ещё не было сильно нужно. Теперь нужно, ВС перепишет.

<b>Модератор</b>
Над.К

Это Вам только так кажется. Вот если ту коробку подарит юрлицо, то будет другая история. Да и стоимость определяться будет не после дарения, а в момент его. Матчасть надо бы Вам подучить.

Теперь нужно, ВС перепишет.

 ВС не можете переписать НК ;) Даже если бы он с какого-то перепугу в данном случае этого бы захотел

<b>Модератор</b>
Над.К
Только потому что юрлицо на счетах отразит и администирование этого налога будет как два пальца...

 И тут мимо. Дело не в счетах юрлица, а в нормах НК. А времена тут вообще ни при чем.

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Аноним
, Иркутск
Какое дарение? При проживании не собственника никакого перехода права собственности не происходит.  Есть пользование жилым помещением. 
Клерк
natalisa51
А что я не могу иметь дополнительное жильё и никому его не сдавать? Коммун. плачу кап ремонт плачу, налог на недвижимость плачу! Кому какое дело, кто там живёт. Пенсионеров вообще должны освободить от налога за сдачу квартиры, раз государство не может обеспечить достойное содержание, значит о себе будем заботится сами... 
Клерк
yante
, Новороссийск

natalisa51, Вы писали:

А что я не могу иметь дополнительное жильё и никому его не сдавать? Коммун. плачу кап ремонт плачу, налог на недвижимость плачу! Кому какое дело, кто там живёт. Пенсионеров вообще должны освободить от налога за сдачу квартиры, раз государство не может обеспечить достойное содержание, значит о себе будем заботится сами... 

   Можете, конечно, это же ВАШЕ жилье...
  Вот только надо налоги заплатить с полученного Дохода, как это предусмотрено Конституцией и НК... :)

Клерк
Виталий Супрун android-версия
, Москва
[b]natalisa51[/b], [quote]Государство,что не может строить само доходные дома. [/quote] Не может. Строить — это надо много денег. Плюс, постоянные распилы. Надо вкладывать деньги, контролировать их. А вот для того, чтобы увеличить налоговое бремя — не надо вкладывать деньги. Собирать налоги проще, чем что-то создавать.
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Аноним
, Санкт-Петербург

Предприниматели строят доходные дома, а недобросовестные конкуренты не только извлекают выгоды из своего противоправного поведения, но и ухудшают условия для предпринимательской деятельности тех, кто инвестирует в доходные дома.

Клерк
Al_Kor
, Краснодар

Вот искренне хотелось бы чтоб налоговики прошлись по местам фактического проживания чиновников, высших и средних званий служащих в МВД, судей, прокуроров, не по местам где они прописаны "у тети" а конкретно куда едут после работы, второй рейд...куда ездят по выходным и третий рейд...НА ЧЕМ ЕЗДЯТ на работу и по выходным ну и конечно сравнить с налоговыми декларациями которые они сдают! Конечно там найдутся очень предприимчивые жены, которые в советах директоров разных зао оао и тд, очень талантливая молодежь (сыны дочери) которая в 21 год уже в совете директоров либо  просто очень "удачливые" предприниматели (да и бог с ним..но тоже декларации пусть предоставят...есть там доходы на Беньтягу и Майбах?), вот это я понимаю, было бы увлекательное чтиво, а ходить с участковым и проверять сдают ли их соседи "хату"...и за скока...за 25 тыс руб в месяц??? этож какое налоговое преступление 

Клерк
Al_Kor
, Краснодар

Аноним, Вы писали:

А Ротенбергов Вообще освободили от налогов и старые вернули. Все по закону.

 Так ониж мост в Крым строят, этож все писец, во всех черных списках всех "демократических" стран...подыхать будешь в швейцарской клинике ... стакан воды за 300 тыс евро никто не подаст, один выход, тока Израиль, а вы налоги...это лишь малая компенсация за их тяжкий труд, стока баблища а тратить негде

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Аноним
, Москва
Я удивляюсь что наша пятая колонна уже не знает что бы ещё придумать чтоб залезть по глубже в карман россиян. Сходите ещё в госдеп США за инструкциями к Габриэлю до Белле он подскажет.
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Аноним
, Мурманск

Аноним, Вы писали:

как людей от зависти корёжит...

 У кого зависть, кому-то порядок, например в Германии, Норвегии,Финляндии .... Уехавшие туда на работу и ПМЖ такие случаи рассказывают о доносительстве соседей, хоть продолжение сериалов пиши, Особенности русской охоты, рыбалки, .... помывки машины в своём доме... И тот финский актёр сейчас стал частым гостем Мурманска.  А по Израилю тоже выдумка, привезли вчера рядового врача, отдыхал или лечился, не знаю правда, умер и  далеко не Ротенберг, Агаларов...., Al_Kor

Клерк
yante
, Новороссийск

Аноним Мурманск, Вы писали:

...., Al_Kor

   А я смотрю, у вас написано Краснодар, а на самом деле вы не наш, не южный. Это и видно...
  А от чего вы скрываетесь, если не секрет? :)
  Стыдно за что-то???

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Аноним
, Мурманск


 А я смотрю, у вас написано Краснодар, а на самом деле вы не наш, не южный. Это и видно...

 Где это у меня Краснодар? Запутались среди трех сосен.  Al_Kor - краснодарский, а третий не понятно откуда, вот #38

Аноним, Вы писали:

А Ротенбергов Вообще освободили от налогов и старые вернули. Все по закону.

 Перечитайте и никаких секретов ((

Клерк
Al_Kor
, Краснодар

yante, Вы писали:

Аноним Мурманск, Вы писали:

...., Al_Kor

   А я смотрю, у вас написано Краснодар, а на самом деле вы не наш, не южный. Это и видно...
  А от чего вы скрываетесь, если не секрет? :)
  Стыдно за что-то???

 Если вы ко мне обращаетесь , то то что вы называете "у вас написано Краснодар" это пишу не я а это местоположение определяется по IP адресу, с которого я выхожу в инет...а стыдно за то что не "Ротенберг"...хотя все возможности в 90 были и не знаю насколько я "ваш южный"...но на "мой южный" я родился и вырос в Краснодаре, около 10 лет проживаю в Москве, сейчас нахожусь слегка южнее на "отдыхе" но геопозиция по IP показывает Краснодар

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Аноним
, Липецк
Надо как в США, с дохода менее 12 000 долларов в год, подоходный налог не платишь, а далее  по прогрессии до 35 %.   
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Аноним
, Великий Новгород
А ЧЕГО ИХ ИСКАТЬ.... ВСЕ ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА   ОБКЛЕЯНЫ ОЪЯВЛЕНИЯМИ НА СДАЧУ ЖИЛЬЯ  ОФИСОВ И Т П    УКАЗАНЫ ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ КОНТАКТОВ    ... БЕРИТЕ  И ИДИТЕ ПО АДРЕСАМ... НА ПОДЪЕЗДАХ ДОМОВ ТОЖЕ САМОЕ    КТО СДАЕТ ЖИЛЬЕ ВСЕ ВОКРУГ ЗНАЮТ  .... 
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Аноним
, Мурманск

Аноним, Вы писали:

Скоро продукты в магазине купишь чтобы поесть и пойдёшь налог платить

 Если выйдешь из магазина. Как говорится - каждый о своем... у кого какие фэнтэзи.. столбы, газеты..
yante "будет посмотреть" перехват и результат:

  У нас в ИФНС сказали, что "приходится ловить тех, кто стоит с объявлениями о сдаче помещений приезжим на ЖД и Автовокзалах..."
  Вот и посмотрим, сколько поймают, и каковы будут результаты борьбы... :)

Если в Хабаре 20,7 млн рублей сумма налога составила, то в Москве с Питером на порядок (ки) будет выше.
Как взаимодействуют налоговые инспекторы по выявлению квартир, поищите статью за 2014г.  Т.И.Мазовой, специалиста московского УФНС, там как раз она упоминает "о
взаимодействии с Правительством Москвы и ГУ МВД России по г. Москва" 

Клерк
yante
, Новороссийск

Аноним, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

Скоро продукты в магазине купишь чтобы поесть и пойдёшь налог платить

 Если выйдешь из магазина. Как говорится - каждый о своем... у кого какие фэнтэзи.. столбы, газеты..
yante "будет посмотреть" перехват и результат:

  У нас в ИФНС сказали, что "приходится ловить тех, кто стоит с объявлениями о сдаче помещений приезжим на ЖД и Автовокзалах..."
  Вот и посмотрим, сколько поймают, и каковы будут результаты борьбы... :)

Если в Хабаре 20,7 млн рублей сумма налога составила, то в Москве с Питером на порядок (ки) будет выше.
Как взаимодействуют налоговые инспекторы по выявлению квартир, поищите статью за 2014г.  Т.И.Мазовой, специалиста московского УФНС, там как раз она упоминает "о

взаимодействии с Правительством Москвы и ГУ МВД России по г. Москва" 

   А ничего не будет - поймают троих, выпишут штраф по 1500р, и больше не будут ловить, т.к. "устанут" :)

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Аноним
, Санкт-Петербург

Al_Kor, Вы писали:

Вот искренне хотелось бы чтоб налоговики прошлись по местам фактического проживания чиновников, высших и средних званий служащих в МВД, судей, прокуроров, не по местам где они прописаны "у тети" а конкретно куда едут после работы, второй рейд...куда ездят по выходным и третий рейд...НА ЧЕМ ЕЗДЯТ на работу и по выходным ну и конечно сравнить с налоговыми декларациями которые они сдают! Конечно там найдутся очень предприимчивые жены, которые в советах директоров разных зао оао и тд, очень талантливая молодежь (сыны дочери) которая в 21 год уже в совете директоров либо  просто очень "удачливые" предприниматели (да и бог с ним..но тоже декларации пусть предоставят...есть там доходы на Беньтягу и Майбах?), вот это я понимаю, было бы увлекательное чтиво, а ходить с участковым и проверять сдают ли их соседи "хату"...и за скока...за 25 тыс руб в месяц??? этож какое налоговое преступление 

 Все очень просто, аэрофотосьемка ---> Сибирь, но зачем это вертикали ?

Клерк
Виталий Супрун android-версия
, Москва
[b]Аноним[/b], [quote] Все очень просто, аэрофотосьемка ---&gt; Сибирь, но зачем это вертикали ?[/quote] Да, пока вертикаль работает только на себя - ей это не нужно.
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Аноним
, Мурманск
А ничего не будет - поймают троих, выпишут штраф по 1500р, и больше не будут ловить, т.к. "устанут"

 не будет, так не будет и зачем  какие-то сообщения УФНС "поставлять", мне так пофиг

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