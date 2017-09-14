Верховный суд решил, кто имеет право на льготу по налогу на имущество
Только статус государственного научного центра дает налогоплательщику право на льготу по налогу на имущество, предупреждает ФНС РФ.
К такому выводу пришел Верховный Суд Российской Федерации, рассмотрев дело о предоставлении льготы предприятию со статусом федерального научно-производственного центра.
Инспекция по результатам налоговой проверки установила неправомерное применение льготы по налогу на имущество организации, предусмотренной пунктом 15 статьи 381 НК РФ.
Налогоплательщик, не согласившись с выводом налогового органа, обратился в суд.
Суды, установили, что предприятие было создано на основании постановления Правительства РФ, которым ему был присвоен статус федерального научно-производственного центра. Поэтому был сделан вывод о правомерности использования льготы.
Налоговый орган, не согласившись с решениями судов трех инстанций, обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд РФ. По мнению налогового органа, положения пункта 15 статьи 381 НК устанавливают льготу по налогу на имущество только для предприятий, учреждений и организаций науки, которым присвоен статус государственных научных центров.
Верховный Суд РФ удовлетворил жалобу налогового органа и отменил судебные акты нижестоящих судов. Суд отметил, что в материалах дела отсутствуют сведения о том, что налогоплательщику когда-либо присваивался статус государственного научного центра, при наличии которого можно было бы применять льготу по налогу на имущество организаций.