Как введение «Меркурия» с 2018 года повлияет на бизнес

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Приказом Минсельхоза России № 589 от 27 декабря 2016 утверждены ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов (ВСД). С 1 января 2018 года оформление ВСД будет производиться в электронном виде в федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Меркурий».

По мнению инициаторов проекта, ввод сертификации в электронном виде грузов поднадзорных объектов, а также их отслеживание вплоть до конечной точки, то есть потребителя, значительно сократит время на оформление документации за счет автоматизации.

Этот вопрос обсудили в Калининградской области при участии бизнес-омбудсмена, предпринимателей, представителей Россельхознадзора.

Региональный бизнес считает, что данная мера создаст серьезные проблемы, и система совершенно не подходит для анклавной Калининградской области. «Меркурий» остановит всю перерабатывающую промышленность, считают бизнесмены.

Для региона главная проблема заключается в необходимости перевозить сырье и готовую продукцию через литовскую границу. В настоящее время машину с грузом сопровождает только одно ветеринарное свидетельство, но «Меркурий» обязывает производителей получать ветеринарные сопроводительные документы на каждый вид продукции, что значительно увеличивает затраты предпринимателей. По предварительной оценке, дополнительные расходы вырастут в десятки раз. Для снижения расходов бизнес будет вынужден как минимум сокращать ассортимент товаров.

Региональный бизнес-омбудсмен Георгий Дыханов заявил, - «Российские предприятия и без того неохотно работают с Калининградской областью именно из-за таможенного контроля, а после введения «Меркурия» они точно откажутся от партнерства с регионом».

«Как последствия я вижу следующее – сокращение ассортимента продукции, количества рабочих мест, предприятий, или их полный уход из бизнеса, переход на импорт - это будет даже дешевле, чем иметь дело с данной системой. Было заявлено, что цель «Меркурия» - это уменьшение затрат бизнеса, однако для калининградского бизнеса сейчас все наоборот. Поскольку никто не учел специфику Калининградской области, замкнутости её экономики и зависимости от транзита не только готовой продукции, но и сырья и комплектующих, напрашивается вывод о том, что, органы, ответственные за применение «новых технологий» не нацелены на развитие бизнеса и профилактику массовых проблем, а соответственно нарушений, что приводит к негативным последствиям для региональной экономики, инвестиций и снижению экономического роста.», - добавил бизнес-омбудсмен.