Клерк.Ру
 
0
0

О заграничных счетах нужно сообщить налоговикам, иначе оштрафуют

18.09.17 11:47
107

Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов и об изменении реквизитов счетов в банках, расположенных за пределами территории РФ, не позднее одного месяца со дня вышеназванных событий.

За несообщение предусмотрен штраф по части 2.1 статьи 15.25 КоАП РФ.

Также физлица - резиденты представляют налоговым органам отчеты о движении средств по счетам в банках за пределами РФ.

Получение налоговыми органами информации о наличии у резидента счета в банке за пределами РФ, по которому им не представлено соответствующее уведомление об открытии счета или отчет о движении средств, является основанием для проведения в отношении такого резидента проверки соблюдения валютного законодательства и последующего возбуждения дела об административном правонарушении по частям 2.1 и 6 статьи 15.25 КоАП РФ. Кроме того, в рамках такой проверки налоговые органы исследуют проведенные резидентом валютные операции по зарубежному счету на предмет соответствия их требованиям валютного законодательства.

При установлении незаконных валютных операций резидент также должен быть привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 15.25 КоАП РФ.

Таким образом, если валютная операция по зарубежному счету совершена резидентом с нарушением требований валютного законодательства, то он может быть привлечен к административной ответственности одновременно как по части 1 статьи 15.25 КоАП РФ, так и по частям 2.1 и 6 статьи 15.25 КоАП РФ.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ОА-3-17/5973@ от 05.09.2017.

 

 

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Налоговые санкции и административная ответственность»
Бухгалтерские новости
 
Не уведомили об открытии счета в иностранном банке? Все операции по нему будут незаконными
 
Бухгалтеру
 
О движении средств на каких счетах нужно отчитаться до 1 июня
 
Бухгалтерские новости
 
Граждане - резиденты РФ обязаны уведомлять налоговые органы об открытии счетов в заграничных банках
 
Бухгалтерские новости
 
УФНС Татарстана рассказала, как определяется статус валютного резидента (нерезидента) для физлиц
 

Посетить семинар по теме «Налоговые санкции и административная ответственность»

Все семинары по теме Налоговые санкции и административная ответственность
»
Мнения 229
<b>Модератор</b>
Над.К
 Не нужно в пенсионный фонд что-то там отчислять, оно все превратится в пшик..  Так го...
Пенсия ИП: посчитали - прослезились
Аноним
Вот эта простота у "дорогих россиян" вполне может сойти за святую. В настоящий исторический перио...
Директор ввел штрафы, которые удерживают из зарплаты сотрудников
Аноним
ToT, Вы писали:Аноним,  Эту ссылку нажимаете?  У меня другой почтовик. Но смы...
«Ночной бухгалтер». Что бухгалтеры будут считать и заполнять по-новому. Конфликт в «Клерке»
Клерк
yante
Это те, у которых вход с одной улицы, а ул.Гоголя - с другой стороны, за углом? :)И которые говор...
Налоговики ждут в УФНС на обсуждение правоприменительной практики
Аноним
Из пустого в порожнее переливают,делают вид ,что работают
Почему эксперты считают, что слабые бухгалтеры в профессии не останутся
Клерк
Первоклассник
Такое ощущение что нахожусь в палате &#8470;6  Так мы и не выписывались оттуда никогда. Не з...
При безналичных электронных расчетах применять ККТ нужно с 1 июля 2018
<b>Модератор</b>
Над.К
Очень опытный,но здороваться и уважительно не умеет относиться к форумчанам. Знаете, на форум при...
«Ночной бухгалтер». Что бухгалтеры будут считать и заполнять по-новому. Конфликт в «Клерке»
Аноним
Пока по этому работнику нет какого-либо документа подтверждающего статус его состояния в табеле п...
Как уволить умершего работника
В голове моей опилки :)
Анжелика Ник
Ставка, на форуме? читаю и вопросы и ответы..И честно не понимаю в какой момент модератор должен ...
«Ночной бухгалтер». Что бухгалтеры будут считать и заполнять по-новому. Конфликт в «Клерке»
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, налог при УСН не считается поквартально, не бывает налога за 3 квартал. Читайте пункт 6 с...
ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы
Клерк
Ставка
Добрый день! Посмотрите вопросы и ответы пользователей , как они начинаю общение , с каких слов и...
«Ночной бухгалтер». Что бухгалтеры будут считать и заполнять по-новому. Конфликт в «Клерке»
аллюзионистка
Шмымзик
от 0,3 до 0,7 от МРОТ  ой, ошиблась. От 0,3 до 0,7 от прожиточного минимума регионального, р...
Судебные приставы будут задерживать неплательщиков алиментов
аллюзионистка
Шмымзик
больше чем права ребенка, ломает от необходимости отчитаться о расходах перед бывшим мужем  ...
Судебные приставы будут задерживать неплательщиков алиментов
В голове моей опилки :)
Анжелика Ник
Ставка, простите, а в какой момент модератор должен с вами здороваться?
«Ночной бухгалтер». Что бухгалтеры будут считать и заполнять по-новому. Конфликт в «Клерке»
Клерк
Ставка
Добрый день! Я не поняла, а что без увольнени никак нельзя? Есть много других способов научить че...
«Ночной бухгалтер». Что бухгалтеры будут считать и заполнять по-новому. Конфликт в «Клерке»
Аноним
статье 63  Собственно про юридическую часть всё сказали выше, приведя выдержку из конституци...
Судебные приставы будут задерживать неплательщиков алиментов
Аноним
Зря уволили,Лев Николаевич вверх ногами как нельзя лучше отражает нынешнюю действительность в нал...
«Ночной бухгалтер». Что бухгалтеры будут считать и заполнять по-новому. Конфликт в «Клерке»
Клерк
Лёнка
По совету девушек слушала про Ленина дома...на хохот сбежалась вся семья, думали у меня исте...
«Пятничный Ночной бухгалтер». Если бы Лев Толстой модерировал бухгалтерский форум
Клерк
Натали Б
Сама нашла, для моей Запланировано 2.5.123 от 06.10.2017.
Что нового в форме 4-ФСС
Аноним
Аноним, Вы писали:Дорогая редакция, мы, конечно, понимаем, что никакой редактор не уволен (вряд л...
«Ночной бухгалтер». Что бухгалтеры будут считать и заполнять по-новому. Конфликт в «Клерке»
<b>Модератор</b>
Над.К
де там про то, как проходит воспитание? Из чего оно состоит? Как проверить, что в голову вкладыва...
Судебные приставы будут задерживать неплательщиков алиментов
аллюзионистка
Шмымзик
Как задело-то  а то!!! У меня больше 40 пар туфелек! И не знаю сколько сапог, ну больше 20 т...
Судебные приставы будут задерживать неплательщиков алиментов
Аноним
Шмымзик, Вы писали: Увы часто бывают ситуации и текущей обуви,  и наличие педагогической зап...
Судебные приставы будут задерживать неплательщиков алиментов
Клерк
msneg
ToT, Вы писали:А вот так выглдит парк рядом с ЖК "Андерсен". Красиво, правда?   Во...
10 причин переехать на юг России
Аноним
на эти деньги женщина будет покупать туфли/ходить в салоны   вопящим про лишние туфельки, &...
Судебные приставы будут задерживать неплательщиков алиментов
аллюзионистка
Шмымзик
Увы часто бывают ситуации и текущей обуви,  и наличие педагогической запущенности. Так что ...
Судебные приставы будут задерживать неплательщиков алиментов
Клерк
Onsen
Я за юмор. Подписана на обе рассылки, но эта больше всего нравится - с ней не так страшно жить.&n...
«Ночной бухгалтер». Что бухгалтеры будут считать и заполнять по-новому. Конфликт в «Клерке»
Аноним
В РФ официально Конституцией установлен матриарахат. Статья 381. Материнство и детство, семь...
Судебные приставы будут задерживать неплательщиков алиментов
Аноним
Шмымзик, Вы писали: Как вы ребенку такую свою воинственную позицию объясните без унижения бывшего...
Судебные приставы будут задерживать неплательщиков алиментов
Аноним
Я бы установила законодательно предельный минимальный размер алиментов не менее прожиточного мини...
Судебные приставы будут задерживать неплательщиков алиментов
Клерк
Невоспитанная
УФНС настоятельно рекомендует должникам по страховым взносам добровольно погасить образовавшеюся ...
За долги по страховым взносам арестуют имущество. Рейды уже начались
аллюзионистка
Шмымзик
Как вы ребенку такую свою воинственную позицию объясните без унижения бывшего мужа?  У моег...
Судебные приставы будут задерживать неплательщиков алиментов