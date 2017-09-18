О заграничных счетах нужно сообщить налоговикам, иначе оштрафуют

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Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов и об изменении реквизитов счетов в банках, расположенных за пределами территории РФ, не позднее одного месяца со дня вышеназванных событий.

За несообщение предусмотрен штраф по части 2.1 статьи 15.25 КоАП РФ.



Также физлица - резиденты представляют налоговым органам отчеты о движении средств по счетам в банках за пределами РФ.

Получение налоговыми органами информации о наличии у резидента счета в банке за пределами РФ, по которому им не представлено соответствующее уведомление об открытии счета или отчет о движении средств, является основанием для проведения в отношении такого резидента проверки соблюдения валютного законодательства и последующего возбуждения дела об административном правонарушении по частям 2.1 и 6 статьи 15.25 КоАП РФ. Кроме того, в рамках такой проверки налоговые органы исследуют проведенные резидентом валютные операции по зарубежному счету на предмет соответствия их требованиям валютного законодательства.



При установлении незаконных валютных операций резидент также должен быть привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 15.25 КоАП РФ.



Таким образом, если валютная операция по зарубежному счету совершена резидентом с нарушением требований валютного законодательства, то он может быть привлечен к административной ответственности одновременно как по части 1 статьи 15.25 КоАП РФ, так и по частям 2.1 и 6 статьи 15.25 КоАП РФ.



Такие разъяснения дает ФНС в письме № ОА-3-17/5973@ от 05.09.2017.