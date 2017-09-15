Как оформить выдачу денег под отчет: новые разъяснения ЦБ

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Выдача наличных денег работнику под отчет может осуществляться либо по письменному заявлению подотчетного лица, содержащему проставленные руководителем юрлица сумму и срок, на который выдаются наличные деньги, подпись и дату, либо по распорядительному документу юридического лица. Это следует из Указания ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У.



В своем недавнем письме № 29-1-1-ОЭ/20642 от 06.09.2017 ЦБ пояснил, что распорядительный документ оформляется на каждую выдачу наличных денег с указанием ФИО подотчетного лица, суммы наличных денег и срока, на который они выдаются, и должен содержать подпись руководителя, дату и регистрационный номер документа.



При подготовке распорядительного документа юрлицо руководствуется перечнем документов, отнесенных к Унифицированной системе организационно-распорядительной документации, включенной в Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93.

Уточним, в ОКУД приведены наименования и кодовые обозначения унифицированных форм документов, входящих в унифицированные системы документации. Каждому документу присвоен свой код.

В разделе ОК 011-93 «Документация по распорядительной деятельности организации» есть четыре документа:

Постановление коллегиального органа по вопросам основной деятельности Приказ по вопросам основной деятельности Приказ о распределении обязанностей между руководством Протокол коллегиального органа по вопросам деятельности.

Очевидно, в качестве распорядительного документа по подотчету более всего подходит Приказ по вопросам основной деятельности, имеющий код 02511511.