О спецрежиме надо заявить в ИФНС. Забывчивость обойдется дорого

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Учиться лучше на чужих ошибках. Если вы решили перейти на УСН или уйти с ЕНВД, свое решение следует оформить надлежащим образом – представить в ИФНС соответствующее уведомление.

Накануне читатели нашего форума поделились своими проблемами, связанными с оплошностью в части оформления таких «спецрежимных» документов.

В первом случае ИП, выбрав УСН, уплатил налоги по этому режиму и сдал декларацию. Однако недавно ИФНС потребовала от него отчетов в рамках общего режима, так как уведомление о переходе на УСН не было сдано.

ИП зарегестрировался в 2016 и при этом не подал уведомление о переходе на УСН.

Сейчас звонят с налоговой и требуют отчетность.

Расчетный счет в банке ИП не открывал, все доходы шли или наличкой или на карту физ. лица.

Отчетность была сдана как при УСН.

Скажите как быть в таком случае? Подавать в суд? Сдавать пустышки? Можно ли как-то перейти на УСН?

- room111

Во втором случае ИП забыл о том, что он перешел на ЕНВД по бытовым услугам, просто прекратил сдавать декларации, но не сдал заявление о снятии с ЕНВД. За прошедшие с тех пор 4 года ИФНС, как ни странно, ни разу не побеспокоила предпринимателя. Однако ИП хотел бы наконец разобраться с этим вопросом и окончательно избавиться от ЕНВД.

ИП 6% УСН и ЕНВД по бытовым услугам (налоговые разные). С 13 года не платит ЕНВД и деклараций не подавал по ЕНВД (налоговая по ЕНВД "молчит"). До конца года ИП хочет с этим режимом завязать. Вопрос, как лучше сделать: сдать все декларации и заплатить налог, а потом подавать уведомление о снятии с учёта (и штрафы всякие платить)? Или отправить уведомление и ждать, чего они сами насчитают и пришлют? Или вообще никакой разницы?

- Аноним

Не повторяйте чужих ошибок!

Помочь советом предпринимателям можно в темах форума «ИП не подал уведомление о переходе на УСН» и «Как лучше закрыть ЕНВД».