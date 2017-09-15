Почему у нас самые классные бухгалтеры? Пошла четвертая тысяча!

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Вчера вечером мы попросили вас нам помочь. Нашей группе в Фейсбуке «Красный уголок бухгалтера» не хватало буквально 15 участников, чтобы перешагнуть важный рубеж — 3000 человек.

Буквально за час наша группа набрала не просто 3000 участников, а даже больше. Сейчас в «Красном уголке бухгалтера» уже 3022 бухгалтера.

Они все готовы помочь вам решить рабочие вопросы. Присоединяйтесь!

А мы поздравляем Tatiana Kaminskaia с тем, что именно она стала нашим 3000-м участником.

Давайте к следующей неделе сделаем 4000? Поможете?