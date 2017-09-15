Не забудьте сдать СЗВ-М и уплатить взносы

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Сегодня истекает срок сдачи СЗВ-М за август 2017. Не забудьте сдать!

За опоздание со сдачей или ошибки в отчете предусмотрен штраф в сумме по 550 рублей за каждое застрахованное лицо (ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ). Кроме того, должностное лицо организации могут привлечь к административной ответственности по ст.15.33.2 КоАП. Штраф по этой статье составляет от 300 до 500 рублей и налагается через мировой суд.

Также сегодня – срок уплаты страховых взносов за август 2017. Если опоздать с уплатой, будут начислены пени.