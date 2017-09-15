При безналичных электронных расчетах применять ККТ нужно с 1 июля 2018

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При электронных безналичных расчетах с физлицами (за исключением платежных карт) применять ККТ следует с 01.07.2018. Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-01-15/55761 от 30.08.2017.

Согласно пункту 3 статьи 16.1 Федерального закона от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» при оплате товаров путем перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов обязательства потребителя перед продавцом по оплате считаются исполненными в сумме, указанной в распоряжении о переводе денежных средств, с момента подтверждения его исполнения обслуживающей потребителя кредитной организацией.

С учетом изложенного при осуществлении расчета электронными средствами платежа, в том числе исключающими возможность непосредственного взаимодействия покупателя с пользователем или уполномоченным им лицом, пользователь обязан применять ККТ с момента подтверждения исполнения распоряжения о переводе электронных средств платежа кредитной организацией.

Аналогичный вывод также содержится в письме ФНС № АС-4-20/17357@ от 31.08.2017:

Организации, осуществляющие прием интерактивных ставок и выплаты денежных средств в виде выигрыша с применением электронных средств платежа, обязаны применять ККТ после 01.07.2018.

При осуществлении расчетов с использованием электронных средств платежа, исключающих возможность непосредственного взаимодействия клиента с пользователем, и применением устройств, подключенных к сети Интернет и обеспечивающих возможность дистанционного взаимодействия при осуществлении этих расчетов, следует обеспечить передачу клиенту кассового чека или БСО в электронной форме на абонентский номер либо адрес электронной почты.

Между тем согласно пункту 9 статьи 7 Федерального закона N 290-ФЗ в случае, если организации или ИП в соответствии с Федеральным законом N 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона N 290-ФЗ) вправе не применять ККТ, такое право сохраняется за ними до 01.07.2018.