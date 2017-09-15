Клерк.Ру
 
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При безналичных электронных расчетах применять ККТ нужно с 1 июля 2018

15.09.17 09:14
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При электронных безналичных расчетах с физлицами (за исключением платежных карт) применять ККТ следует с 01.07.2018. Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-01-15/55761 от 30.08.2017.

Согласно пункту 3 статьи 16.1 Федерального закона от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» при оплате товаров путем перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов обязательства потребителя перед продавцом по оплате считаются исполненными в сумме, указанной в распоряжении о переводе денежных средств, с момента подтверждения его исполнения обслуживающей потребителя кредитной организацией.

С учетом изложенного при осуществлении расчета электронными средствами платежа, в том числе исключающими возможность непосредственного взаимодействия покупателя с пользователем или уполномоченным им лицом, пользователь обязан применять ККТ с момента подтверждения исполнения распоряжения о переводе электронных средств платежа кредитной организацией.

Аналогичный вывод также содержится в письме ФНС № АС-4-20/17357@ от 31.08.2017:

Организации, осуществляющие прием интерактивных ставок и выплаты денежных средств в виде выигрыша с применением электронных средств платежа, обязаны применять ККТ после 01.07.2018.

При осуществлении расчетов с использованием электронных средств платежа, исключающих возможность непосредственного взаимодействия клиента с пользователем, и применением устройств, подключенных к сети Интернет и обеспечивающих возможность дистанционного взаимодействия при осуществлении этих расчетов, следует обеспечить передачу клиенту кассового чека или БСО в электронной форме на абонентский номер либо адрес электронной почты.

Между тем согласно пункту 9 статьи 7 Федерального закона N 290-ФЗ в случае, если организации или ИП в соответствии с Федеральным законом N 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона N 290-ФЗ) вправе не применять ККТ, такое право сохраняется за ними до 01.07.2018.

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Мнения
 
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12 мнений
ИП 6%
Izem
, Москва

А как технически это сделать, Минфин не указал? На данный момент нет практически никакой возможности узнать, что на счёт пришёл безнал (ну, может, только, SMS, присылаемое некоторыми банками или постоянно (все 10-12 часов операционного дня банка) долбить кнопку "обновить" в банк-клиенте). И куда направлять пробитый чек, если в пп есть только ФИО и сумма? Всё чуднЕе и чуднЕе...

Зато какое поле для штрафов? Послать кому-нибудь в банк в продлённым операционным днём под вечер денежку, естественно, не получить чек сразу по нескольким причинам и наслать проверку на конкурента... Эээххх... :(

Ну, и да, снова прогнозирую массовый уход предприниматетей в тень при расчётах с физиками. Ибо, что так, что так - штраф. Так, уже и без разницы.

Аватар
Аноним
, Астрахань

Аноним, Вы писали:

А интересно мы платим налог на имущество через банкомат ИФНС тоже нам чек Ккт будет присылыть

 с коммунальщиков можно попытаться требовать чеки на эл. ящик, если заранее сообщите им адрес своего эл.ящика.  Представляете какая веселуха начнется у коммунальщиков:)

ИП 6%
Izem
, Москва

А почему для карт-то исключение сделали?

 
А потому что по ним чеки надо бить уже сейчас. Специальной отдельно стоЯщей (и стОящей) онлайн-кассой.

Энергия мысли
room111
, Мурманск

Представляете какая веселуха начнется у коммунальщиков

 Не начнется, при приеме платежа вам чеки банк или терминал выдает. Интернет-банк тоже при оплате чек показывает.

А по договорам с коммунальщиками банки являются операторами по приему денег с населения, соответственно онлайн-кассы должны быть у банков а не у УК

<b>Модератор</b>
Над.К
А почему для карт-то исключение сделали?

 Потому что чеки надо было при оплате картой через интернет-эквайринг и раньше бить, так получалось из закона 54-ФЗ старой редакции. И ФНС об этом писала. Просто не было технической возможности. Поэтому и нельзя воспользоваться пунктом 9 статьи 7 Федерального закона N 290-ФЗ при оплате картами

Клерк
Katerina.

Над.К, Вы писали:

А почему для карт-то исключение сделали?

 Потому что чеки надо было при оплате картой через интернет-эквайринг и раньше бить, так получалось из закона 54-ФЗ старой редакции. И ФНС об этом писала. Просто не было технической возможности. Поэтому и нельзя воспользоваться пунктом 9 статьи 7 Федерального закона N 290-ФЗ при оплате картами

 

непонятно.
насколько я могу судить - чеки по безналу нужно бить, поскольку вдруг оказалось, что безнал также как и онлайн-эквайринг - это ЭСП.
Т.е. онлайн эквайринг и безанл попадают под чеки - потому что они оба ЭСП. Понятие ЭСП было введено законом и олайн-эквайринг попал на чеки. А почему безнал не вместе с ним?
<b>Модератор</b>
Над.К

насколько я могу судить - чеки по безналу нужно бить, поскольку вдруг оказалось, что безнал также как и онлайн-эквайринг - это ЭСП.

 В старой редакции закона 54-ФЗ не было ничего про ЭСП, зато было про оплату платежными картами. И исключения по оплате через интернет-эквайринг не было никаких. Таким образом ФНС делала вывод, что применять ККТ при расчете картами через интернет необходимо. На эту тему было несколько писем пару-тройку лент назад и все бурно обсуждали, что это невозможно осуществить в реальности.

А право не применять ККТ до 1 июля 2018 года есть только по тем платежам, которые не попадали под обязательность применения ККТ по старой редакции закона. Таким образом, несмотря на то, что и безнал и онлайн-экваринг это ЭСП, в первом случае не применять ККТ до 1 июля 2018 года можно а во втором случае надо уже после 1 июля 2017 года. 

Клерк
yante
, Новороссийск

Аноним, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

А интересно мы платим налог на имущество через банкомат ИФНС тоже нам чек Ккт будет присылыть

 с коммунальщиков можно попытаться требовать чеки на эл. ящик, если заранее сообщите им адрес своего эл.ящика.  Представляете какая веселуха начнется у коммунальщиков:)

   У нас коммунальщики ( водоканал ) ОТКАЗЫВАЮТСЯ принимать карты, требуют ТОЛЬКО НАЛИЧНЫЕ... :)

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