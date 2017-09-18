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Директор ввел штрафы, которые удерживают из зарплаты сотрудников

18.09.17 11:17
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Приказом директора менеджеры должны платить по 50 рублей за каждый документ, который они своевременно не сдали в бухгалтерию. Такой приказ издал директор компании. Этот штраф ежемесячно удерживается у них из зарплаты, что отражается в расчетном листке.

Бухгалтер компании обратилась на наш форум с просьбой помочь ей в составлении проводок и отражении их в программе.

в нашей организации, занимающейся оптовой торговлей, есть сотрудники ,мягко говоря безотвественные.
Они ознакомлены в графиком документооборота о сроках сдачи первички Актов сверок договоров.
Ранее было другое руководство и много документов не подписано и попросту утеряно, подали Исковые в суд на дебиторов.сейчас долго судимся.
Чтобы такого не происходило в дальнейшем ндействующий директор издал приказ об удержании из з/п каждого месяца соглдасно списка непредоставленных документов за предыдущие месяцы(50 руб за один документ) Из коллектива конечно единицы, но ежемесячно приходится их штрафы отражать.
подскажите ,пожалуйста:проводки в программе ЗУП я сделала(думаю напрасно)( в расчетном листке правильно отражаются)но при переносе в базу1С Бух получается что мы не до конца з/п выплатили.
какие должны быть проводки в бухучете на штрафы сотрудников?
Д94 используется только при недостаче ТМЦ ведь так?
Д70 К73
Д73 К9101?
- Olya09

Участники обсуждения были немало обескуражены такой постановкой вопроса и пояснили бухгалтеру, что такие операции противозаконны, так как противоречат нормам ТК. За такую самодеятельность директора компания может получить вполне реальный штраф от ГИТ. За 50 рублей, удержанных у сотрудника, компания может лишиться 50 тысяч.

Принять участие в обсуждении можно в теме форума «Штрафы на сотрудников (проводки в бухгалтерии)».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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1 мнение
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Аноним
, Гатчина
Вот эта простота у "дорогих россиян" вполне может сойти за святую. В настоящий исторический период в Российской Федерации на практике суды принимают решения не в пользу работников, не взирая на все Указы Президента и законы в сфере трудового права.
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Аноним
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