Директор ввел штрафы, которые удерживают из зарплаты сотрудников

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Приказом директора менеджеры должны платить по 50 рублей за каждый документ, который они своевременно не сдали в бухгалтерию. Такой приказ издал директор компании. Этот штраф ежемесячно удерживается у них из зарплаты, что отражается в расчетном листке.

Бухгалтер компании обратилась на наш форум с просьбой помочь ей в составлении проводок и отражении их в программе.

в нашей организации, занимающейся оптовой торговлей, есть сотрудники ,мягко говоря безотвественные.

Они ознакомлены в графиком документооборота о сроках сдачи первички Актов сверок договоров.

Ранее было другое руководство и много документов не подписано и попросту утеряно, подали Исковые в суд на дебиторов.сейчас долго судимся.

Чтобы такого не происходило в дальнейшем ндействующий директор издал приказ об удержании из з/п каждого месяца соглдасно списка непредоставленных документов за предыдущие месяцы(50 руб за один документ) Из коллектива конечно единицы, но ежемесячно приходится их штрафы отражать.

подскажите ,пожалуйста:проводки в программе ЗУП я сделала(думаю напрасно)( в расчетном листке правильно отражаются)но при переносе в базу1С Бух получается что мы не до конца з/п выплатили.

какие должны быть проводки в бухучете на штрафы сотрудников?

Д94 используется только при недостаче ТМЦ ведь так?

Д70 К73

Д73 К9101?

- Olya09

Участники обсуждения были немало обескуражены такой постановкой вопроса и пояснили бухгалтеру, что такие операции противозаконны, так как противоречат нормам ТК. За такую самодеятельность директора компания может получить вполне реальный штраф от ГИТ. За 50 рублей, удержанных у сотрудника, компания может лишиться 50 тысяч.

Принять участие в обсуждении можно в теме форума «Штрафы на сотрудников (проводки в бухгалтерии)».