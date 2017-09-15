AliExpress обложат НДС
Ассоциация компаний интернет-торговли разработала проект поправок в НК, согласно которому иностранные интернет-площадки обяжут платить налог по типу «налога на Google». Сайты компаний, которые откажутся его платить, могут быть заблокированы через Роскомнадзор. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
В АКИТ считают, что такие компании как AliExpress, Amazon и eBay имеют конкурентное преимущество перед российскими поставщиками в виде освобождения от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до 1 тыс. евро и весом до 31 кг.
Согласно проекту иностранные компании, осуществляющие продажи через интернет в России, должны встать на учет в ФНС и платить НДС наравне с российскими компаниями.
Дебилизм. Давайте сразу вернемся в СССР и закроемся железным занавесом. А так называемая Ассоциация компаний интернет-торговли в лице ее членов, завидует успеху, размерам и возможностям AliExpress, Amazon и eBay.
Аноним, Вы писали:
А тебе так уж сильно хочется поддержать отечественного спекулянта? Прямо кюшать не можешь?
Пример навскидку:
Вариант 1, Россия: Контроллер Arduino UNO R3 SMD ( ATMEGA 328P & CH340 ) , 850 рублей + доставка (Почта России) 250р, итого 1100=.
Вариант 2, Китай: Комплект UNO R3 MEGA328P CH340, 142р08к, + доставка (China Post Registered Air Mail) 78-74; Итого 220-82.
Ты можешь выбрать первый вариант прямо сейчас, не дожидаясь, пока ассоциация российских барыг продавит свои поганые поправки. Может быть, тогда сообразишь, кто оплачивает их хотелки.
и забывает про НДФЛ.
Декларировать доход и платить налог проще? Штрафы платить проще?
Вы таки НК решили игнорировать?
Кто будет обязан декларировать доход, если посылка с якобы подарком будет получена от иностранного физического лица?
якобы подарок будет признан налоговой либо в качестве подарка от иностранного предпринимателя либо притворной сделкой,а суд подтвердит, что это был ДКП. Со всеми вытекающими.НК освобождает от НДФЛ только подарки от близких родственников. Что ВС придумал - то безосновательно и долго не продержится.
Ну и фантазия у Вас, однако )) Кто ж дал право налоговой превращать иностранного физика в предпринимателя на основании своих домыслов А уж сколько затрат потребует такое администрирование, страшно представить. Затраты превысят то, что соберут. Не взлетит (с)
Неправда.
Очень смешно. Пункт 18.1 в главе 23 существует уже 12 лет. И трактуется все эти 12 лет одинаково. И тут приходит Аноним и начинает рассказывать, что все кругом ошибаются и только он умеет трактовать закон
До появления пункта 18.1 в статье 217 была просто пункт 18, согласно которому любое дарение не облагалось НДФЛ. Кроме дарения недвижимости, транспорта, антиквариата, валюты, ценных бумаг и прочего, прямо указанного в законе от 12.12.1991 N 2020-1"О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения". С 2006 года этот закон отменили и вместо него внесли правки в НК, так и появился пункт 18.1. В котором и говорится о том, что дарение между физлицами НДФЛ не облагается, кроме перечисленного во втором абзаце условия. Если Вам это не нравится, Вы можете лично вести учет полученных от друзей подарков и дарить налог государству. Дело хозяйское.
Никакой "второй абзац" не упоминается. Вы его выдумали и они тоже выдумали. Не в первый и не в последний раз
"Второй абзац" не упоминается.
А это что?
Иное как раз и указано во втором абзаце. Поскольку их всего два. И да, все всё выдумали, один анонимный тролль на Клерке прав Скучно стало с Вами. Ни одного довода, кроме того, что ваше мнение вот такое, Вы не привели.
Во втором абзаце сказано
Остались какие-то возражения?
Но кто-то для кого-то открыл ворота...
Именно что содержит. И именно это изначально подразумевал законодатель. Не верите? Поднимите историю принятия поправок, нам всё написано. Но Вам ведь это не интересно, Вам интересен троллинг
Закон в России - это не подразумевание, а текст. Обратитесь за разъяснениями к специалистам по русскому языку, они Вам это объяснят.