Клерк.Ру
 
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AliExpress обложат НДС

15.09.17 15:14
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Ассоциация компаний интернет-торговли разработала проект поправок в НК, согласно которому иностранные интернет-площадки обяжут платить налог по типу «налога на Google». Сайты компаний, которые откажутся его платить, могут быть заблокированы через Роскомнадзор. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

В АКИТ считают, что такие компании как AliExpress, Amazon и eBay имеют конкурентное преимущество перед российскими поставщиками в виде освобождения от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до 1 тыс. евро и весом до 31 кг.

Согласно проекту иностранные компании, осуществляющие продажи через интернет в России, должны встать на учет в ФНС и платить НДС наравне с российскими компаниями.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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21 мнение
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Аноним

Дебилизм. Давайте сразу вернемся в СССР и закроемся железным занавесом. А так называемая Ассоциация компаний интернет-торговли в лице ее членов, завидует успеху, размерам и возможностям AliExpress, Amazon и eBay.

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Аноним
Только сейчас задумался, что по факту получается на данный момент, в России дискриминационное налогообложение российского ритейла: чтобы торговать товаром из-за рубежа его надо привести и заплатить пошлины, а потом увеличить стоимость на НДС. Иностранный интернет-магазин, продавая тот же товар, пошлины не платит, от НДС при вывозе освобожден (если он вообще есть). По сути налоговые льготы китайским и американским барыгам. 
Клерк
Старый ворчун

Аноним, Вы писали:

Только сейчас задумался, что по факту получается на данный момент, в России дискриминационное налогообложение российского ритейла: чтобы торговать товаром из-за рубежа его надо привести и заплатить пошлины, а потом увеличить стоимость на НДС. Иностранный интернет-магазин, продавая тот же товар, пошлины не платит, от НДС при вывозе освобожден (если он вообще есть). По сути налоговые льготы китайским и американским барыгам. 

А тебе так уж сильно хочется поддержать отечественного спекулянта? Прямо кюшать не можешь?


Пример навскидку:

Вариант 1, Россия: Контроллер Arduino UNO R3 SMD ( ATMEGA 328P & CH340 ) , 850 рублей + доставка (Почта России) 250р, итого 1100=.

Вариант 2, Китай: Комплект UNO R3 MEGA328P CH340, 142р08к, + доставка (China Post Registered Air Mail) 78-74;  Итого 220-82.


Ты можешь выбрать первый вариант прямо сейчас, не дожидаясь, пока ассоциация российских барыг продавит свои поганые поправки. Может быть, тогда сообразишь, кто оплачивает их хотелки.
 

Клерк
elen146
, Ульяновск
Уроды,действительно,покупаешь качественный товар (например я беру уходовую косметику японскую и корейскую) гораздо качественнее ,чем у нас и самое главное дешевле,если заказываешь через наш интернет-магазин цена увеличивается ровно в 2 раза.Очередной беспредел нашего государства.Я думаю вряд ли такие торговые площадки захотят терять такой рынок,значит будут идти посылки ,как дарение или ещё что-нибудь придумают.
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Аноним
, Калининград
значит будут идти посылки ,как дарение или ещё что-нибудь придумают.

 

ещё один мечтатель считает налоговиков дураками

и забывает про НДФЛ.

Декларировать доход и платить налог проще? Штрафы платить проще?
<b>Модератор</b>
Над.К

ещё один мечтатель считает налоговиков дураками

 Вы таки НК решили игнорировать? :)

Декларировать доход и платить налог проще?

 Кто будет обязан декларировать доход, если посылка с якобы подарком будет получена от иностранного физического лица?

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Аноним
, Санкт-Петербург

якобы подарок будет признан налоговой либо в качестве подарка от иностранного предпринимателя либо притворной сделкой,а суд подтвердит, что это был ДКП. Со всеми вытекающими. 

НК

НК освобождает от НДФЛ только подарки от близких родственников. Что ВС придумал - то безосновательно и долго не продержится.



Клерк
Виталий Супрун android-версия
, Москва
Тут сразу две причины. С одной стороны, АКИТ пытается сделать себе побольше прибыли. [br/] С другой, дефицит бюджета пытаются решить путем повышения налогового бремени. А это уже может привести в нашей дохлой экономике к дефляционному коллапсу.
<b>Модератор</b>
Над.К

будет признан налоговой либо в качестве подарка от иностранного предпринимателя либо притворной сделкой

Ну и фантазия у Вас, однако )) Кто ж дал право налоговой превращать иностранного физика в предпринимателя на основании своих домыслов :) А уж сколько затрат потребует такое администрирование, страшно представить. Затраты превысят то, что соберут. Не взлетит (с)

 НК освобождает от НДФЛ только подарки от близких родственников.

 Неправда.

 Что ВС придумал - то безосновательно и долго не продержится.

 Очень смешно. Пункт 18.1 в главе 23 существует уже 12 лет. И трактуется все эти 12 лет одинаково. И тут приходит Аноним и начинает рассказывать, что все кругом ошибаются и только он умеет трактовать закон :)

<b>Модератор</b>
Над.К
Пункт 18.1 трактуется против буквального смысла.
Он трактуется ровно так, как написан, в полном  соответствии с правилами русского языка и логикой. И в соответствии с тем, что хотел законодатель.
 До появления пункта 18.1 в статье 217 была просто пункт 18, согласно которому любое дарение не облагалось НДФЛ. Кроме дарения недвижимости, транспорта, антиквариата, валюты, ценных бумаг и прочего, прямо указанного в законе  от 12.12.1991 N 2020-1"О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения". С 2006 года этот закон отменили и вместо него внесли правки в НК, так и появился пункт 18.1. В котором и говорится о том, что дарение между физлицами НДФЛ не облагается, кроме перечисленного во втором абзаце условия. Если Вам это не нравится, Вы можете лично вести учет полученных от друзей подарков и дарить налог государству. Дело хозяйское. 
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Аноним
, Санкт-Петербург


18.1. В котором и говорится о том, что дарение между физлицами НДФЛ не облагается, кроме перечисленного во втором абзаце условия.

 Никакой "второй абзац" не упоминается. Вы его выдумали и они тоже выдумали. Не в первый и не в последний раз

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Аноним
, Санкт-Петербург

18.1)
доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в
порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества,
транспортных средств, акций, долей, паев, если иное не предусмотрено
настоящим пунктом.

Доходы,
полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в
случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или)
близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом
Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе
усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками,
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами);


"Второй абзац" не упоминается.




<b>Модератор</b>
Над.К
Никакой "второй абзац" не упоминается. Вы его выдумали и они тоже выдумали.

 А это что?

если иное не предусмотрено  настоящим пунктом.

 Иное как раз и указано во втором абзаце. Поскольку их всего два. И да, все всё выдумали, один анонимный тролль на Клерке прав :) Скучно стало с Вами. Ни одного довода, кроме того, что ваше мнение вот такое, Вы не привели.

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Аноним
, Санкт-Петербург

Во втором абзаце сказано

Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в  случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе  усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);

Остались какие-то возражения? 



<b>Модератор</b>
Над.К
А у меня их не было. Я полностью согласна с мнением ВС и всех остальных в нашей стране (кроме Вас) :) И с этим абзацем тоже. Поскольку он касается дарения недвижимости, транспортных средств и др. указанного в первом абзаце. Поскольку только дарения этих вещей (и прав) касается вот это "иное". Не верите? Обратитесь за разъяснениями к специалистам по русскому языку, они Вам объяснят, как читать этот пункт правильно ))
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Аноним
, Санкт-Петербург

с этим абзацем тоже. Поскольку он касается дарения недвижимости, транспортных средств и др. указанного в первом абзаце. Поскольку только дарения этих вещей (и прав) касается вот это "иное".

 

Закон не содержит оснований для такого вывода.

Но кто-то для кого-то открыл ворота...

<b>Модератор</b>
Над.К

Именно что содержит. И именно это изначально подразумевал законодатель. Не верите? Поднимите историю принятия поправок, нам всё написано. Но Вам ведь это не интересно, Вам интересен троллинг

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