AliExpress обложат НДС

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Ассоциация компаний интернет-торговли разработала проект поправок в НК, согласно которому иностранные интернет-площадки обяжут платить налог по типу «налога на Google». Сайты компаний, которые откажутся его платить, могут быть заблокированы через Роскомнадзор. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

В АКИТ считают, что такие компании как AliExpress, Amazon и eBay имеют конкурентное преимущество перед российскими поставщиками в виде освобождения от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до 1 тыс. евро и весом до 31 кг.

Согласно проекту иностранные компании, осуществляющие продажи через интернет в России, должны встать на учет в ФНС и платить НДС наравне с российскими компаниями.