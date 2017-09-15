Кто может не применять онлайн-ККТ
Определен перечень населенных пунктов Карачаево-Черкесии, где отдельные организации и ИП могут применять кассовый аппарат в режиме, не предусматривающим обязательной передачи фискальных данных, иными словами - не использовать онлайн-кассы.
Речь идет о 88 населенных пунктах с численностью населения менее 10 тысяч человек, пояснили в региональном УФНС.
Приказом министерства промышленности и торговли Карачаево-Черкесской Республики от 31 января 2017 №13, организации, ИП, работающие на этих территориях освобождены от применения онлайн-касс.
При этом необходимо выдать покупателю по его требованию документ, подтверждающий факт осуществления расчета между организацией (ИП) и покупателем.
Этот документ должен содержать ряд установленных реквизитов:
- дата, время и адрес осуществления расчета;
- наименование организации или ФИО предпринимателя;
- ИНН;
- информацию о системе налогообложения;
- признак расчета;
- наименование товаров, работ, услуг, платежа, выплаты, их количество, цена за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок;
- фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем и т.д.
Следует отметить, что не все налогоплательщики могут воспользоваться вышеуказанным правом работы без применения ККТ. Организации и ИП, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, в том числе слабоалкогольных напитков при оказании услуг общественного питания, должны применять ККТ вне зависимости от применяемой системы налогообложения и места осуществления деятельности.
Аноним, Вы писали:
Для поддержки малого бизнеса
чтобы отменить ЕНВД потом.