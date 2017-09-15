Кто может не применять онлайн-ККТ

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Определен перечень населенных пунктов Карачаево-Черкесии, где отдельные организации и ИП могут применять кассовый аппарат в режиме, не предусматривающим обязательной передачи фискальных данных, иными словами - не использовать онлайн-кассы.

Речь идет о 88 населенных пунктах с численностью населения менее 10 тысяч человек, пояснили в региональном УФНС.

Приказом министерства промышленности и торговли Карачаево-Черкесской Республики от 31 января 2017 №13, организации, ИП, работающие на этих территориях освобождены от применения онлайн-касс.

При этом необходимо выдать покупателю по его требованию документ, подтверждающий факт осуществления расчета между организацией (ИП) и покупателем.

Этот документ должен содержать ряд установленных реквизитов:

дата, время и адрес осуществления расчета;

наименование организации или ФИО предпринимателя;

ИНН;

информацию о системе налогообложения;

признак расчета;

наименование товаров, работ, услуг, платежа, выплаты, их количество, цена за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок;

фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем и т.д.

Следует отметить, что не все налогоплательщики могут воспользоваться вышеуказанным правом работы без применения ККТ. Организации и ИП, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, в том числе слабоалкогольных напитков при оказании услуг общественного питания, должны применять ККТ вне зависимости от применяемой системы налогообложения и места осуществления деятельности.