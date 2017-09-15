Заявить льготу по имущественным налогам станет проще
15.09.17 16:03
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ФНС приступила к разработке формы и формата заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц.
Документ разрабатывается для того, чтобы исключить необходимость представления в налоговый орган физлицами помимо заявления, еще и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Заявление налогоплательщика будет содержать реквизиты документов, подтверждающих право налогоплательщика на налоговую льготу.
Планируется, что документ вступит в силу в январе 2018 года.