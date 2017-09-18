Депутаты отказали многодетным семьям в льготах по налогу на имущество

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В прошедшую пятницу депутаты отклонили законопроект, которым предлагалось освободить от налога на имущество родителей в многодетных семьях

Проект подготовила депутат Татьяна Плетнева, являющаяся бессменным депутатом от КПРФ с 1993 года. Она предлагала внести изменения в статью 407 Налогового кодекса РФ, предоставив льготы по налогу на имущество физлиц родителям в семьях, отнесенных законодательством соответствующего субъекта РФ к многодетным и нуждающимся в дополнительной социальной поддержке.

Поскольку реализация законопроекта требовала от 3,1 млрд рублей до 6,3 млрд рублей из федерального бюджета, Правительство прогнозируемо дало отрицательное заключение на проект.

Представитель Комитета по бюджету и налогам Госдумы Айрат Фаррахов, выступая против проекта, отметил, что проектируемое положение приведет к нарушению принципа равенства налогообложения, поскольку каждый субъект Российской Федерации самостоятельно определяет круг лиц, подпадающих под определение многодетной семьи на территории соответствующего региона.

Учитывая, что зачисление доходов от налога на имущество физических лиц осуществляется в местные бюджеты, реализация положений законопроекта привела бы к возникновению выпадающих доходов местных бюджетов.

Озаботившись состоянием региональных бюджетов больше, чем состоянием кошельков многодетных семей, депутаты не приняли законопроект.