Реакция бухгалтеров на «Такси»: опрос на «Клерке»

261

Начиная с релиза 3.0.52.32 типовой конфигурации 1С «Бухгалтерия предприятия» разработчики программы решили отказаться от старого интерфейса. Таким образом всех бухгалтеров принудительно «пересадили» на «Такси».

Эта новость вызвала неоднозначную реакцию наших читателей. И хотя о вкусах не спорят, в комментариях к новости, на форуме и в блогах клерки обсуждая тему принудительного перевода на «Такси», развели дискуссию.

Одни считают, что это вполне закономерное решение 1С и «Такси» - это очень удобный интерфейс, тем более, что сейчас его можно модернизировать самостоятельно. Поклонники прежнего интерфейса с сожалением констатируют, что им приходится выходить из своей зоны комфорта и осваивать новые горизонты.

«Клерк» решил выяснить настроения бухгалтеров относительно этого решения разработчиков 1С. Приглашаем вас принять участие в опросе.