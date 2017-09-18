За долги по страховым взносам арестуют имущество. Рейды уже начались

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Налоговики пошли по домам и офисам должников по страховым взносам.

С 18.09.2017 по 29.09.2017 пройдут совместный рейды УФНС по Республике Башкортостан и региональной службы приставов по взысканию задолженности по страховым взносам.

Конечным результатам данных рейдов предполагается полное взыскание задолженности по страховым взносам в бюджет путем изъятия денежных средств и наложения ареста на принадлежащее должникам имущество, сообщает УФНС.

Рейды будут проводиться с раннего утра и до позднего вечера по месту проживания (нахождения), месту ведения предпринимательской деятельности, юридическому адресу и адресу нахождения зарегистрированного имущества должников.

Во избежание неожиданных визитов судебных приставов и сотрудников налоговых органов, региональное УФНС настоятельно рекомендует должникам по страховым взносам добровольно погасить образовавшеюся задолженность.

Неуплата страховых взносов создает риски невыполнения государственными внебюджетными фондами социальных обязательств перед гражданами, в частности: оказывает влияние на своевременность выплаты пенсий, пособий, оперативность оказания квалифицированной медицинской помощи работникам, застрахованным в социальных фондах.