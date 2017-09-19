Если дивиденды выплачены продукцией, надо начислить НДС и налог на прибыль

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При выплате дивидендов имуществом право собственности на него переходит к участнику общества, передача обществом имущества в счет выплаты учредителям дивидендов является объектом налогообложения НДС. Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-03-06/1/54596 от 25.08.2017.

Что касается момента определения налоговой базы по НДС при передаче обществом имущества в счет выплаты учредителям дивидендов, то на основании пункта 1 статьи 167 НК РФ при указанной передаче имущества налоговая база определяется на день передачи имущества учредителям.

Учитывая, что при выплате дивидендов имуществом право собственности на это имущество, ранее принадлежавшее организации, переходит к ее участникам, такая передача имущества признается реализацией, в том числе для целей исчисления налога на прибыль организаций.

Доходы от реализации данного имущества подлежат включению в состав доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль.