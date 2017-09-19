Клерк.Ру
 
0
0

Если дивиденды выплачены продукцией, надо начислить НДС и налог на прибыль

19.09.17 13:47
39

При выплате дивидендов имуществом право собственности на него переходит к участнику общества, передача обществом имущества в счет выплаты учредителям дивидендов является объектом налогообложения НДС. Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-03-06/1/54596 от 25.08.2017.

Что касается момента определения налоговой базы по НДС при передаче обществом имущества в счет выплаты учредителям дивидендов, то на основании пункта 1 статьи 167 НК РФ при указанной передаче имущества налоговая база определяется на день передачи имущества учредителям.

Учитывая, что при выплате дивидендов имуществом право собственности на это имущество, ранее принадлежавшее организации, переходит к ее участникам, такая передача имущества признается реализацией, в том числе для целей исчисления налога на прибыль организаций.

Доходы от реализации данного имущества подлежат включению в состав доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

 

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Налогообложение отдельных операций»
Бухгалтерские новости
 
Плата собственнику за пользование его долей в имуществе облагается НДС
 
Бухгалтерские новости
 
Какие документы подтвердят право иностранной фирмы на доход по дивидендам
 

Посетить семинар по теме «Налогообложение отдельных операций»

Все семинары по теме Налогообложение отдельных операций
»
Мнения 142
Клерк
hub
Увеличение поступлений по данным организациям в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по...
Как налоговики выявляют серые зарплаты
Аноним
Имя кредитора: г-н Пол Уильям.Lender E-mail: paul_william_loanhouse@hotmail. comМы предлагаем час...
Как получить кредит на развитие малого бизнеса? Советы экспертов
ИП 6%
Izem
hub, Вы писали:Практически 50% представленных браузеров имеют в основе движок Ghrome))))) Бо...
Как за пять лет поменялись интернет-девайсы бухгалтеров
Аноним
А если я не дам такого согласия? Естественно банк может отказать в выдаче кредита. А по уже выдан...
Быть или не быть: покров налоговой тайны может снять только сам налогоплательщик
<b>Модератор</b>
бух2007
при этом указывалось исключение - операции по перечислению дохода от предпринимательской деятельн...
Суд вступился за предпринимателя, у которого банк списал комиссию за перевод собственных средств
<b>Модератор</b>
Январь
Аноним, ну расскажите же бестолковым, что хорошо, в чем развитие??? Только не общими фразами...
Реакция бухгалтеров на «Такси»: опрос на «Клерке»
ИП 6%
Izem
alethena, Вы писали:Админ на рабочем компе оперу не ставит, не любит ее, а лично я только за нее&...
Как за пять лет поменялись интернет-девайсы бухгалтеров
Аноним
Добрый день.Получен ответ из управления ФНС:"Вопрос о передаче ПФР уточненных сведений в электрон...
ИФНС незаконно списала со счета ИП 139 тыс. рублей из-за неверно переданных данных из ПФР
Аноним
Да заканчивайте вы плакаться о том, что убрали старый интерфейс! Техника и софт двигаются вперед ...
Реакция бухгалтеров на «Такси»: опрос на «Клерке»
Аноним
Да на ярмарку проще сходить, чем попасть к Шнуру на концерт или Киркорову. Первый был, второй под...
10 причин переехать на юг России
Аноним
Согласна на все 100! А и то, за что штрафовать, если ничего не менять?
Новые правила заполнения книг покупок и продаж с 1 октября 2017
Клерк
interpit
Подскажите пожалуйста, как найти контакты авторов статьи? 
Зарплата меняет цвет
Клерк
Диана Г.Н.
Вислоухая, мучить то не будут, только деньги снимут, причем по закону). Ну что поделаешь, не разо...
В неверном сальдо по взносам налоговики винят программу и фонды
Модератор.
varo
Аноним, Вы писали:Что вы носитесь с Краснодаром, как списанной торбой. Ярмарки жилья проводятся п...
10 причин переехать на юг России
Аноним
Это еще цветочки, реестр "Добросовестный работодатель" уже давно существует в ГИТах. Тут оказывае...
Работодатели будут проверять сами себя на соблюдение ТК
Клерк
Wirta
Над.К, Вы писали:Конечно будет, как всегда, в последние дни сентября  спасибо, очень удобная...
Сроки сдачи отчетности в 3 квартале 2017 года
Аноним
Что вы носитесь с Краснодаром, как списанной торбой. Ярмарки жилья проводятся периодически с пред...
10 причин переехать на юг России
Аноним
В 2016 году у меня была зп в ООО 15 тыс в месяц + по себе по ИП заплатил максималку (толи 156, то...
Пенсия ИП: посчитали - прослезились
<b>Модератор</b>
Над.К
Конечно будет, как всегда, в последние дни сентября :)
Сроки сдачи отчетности в 3 квартале 2017 года
Аноним
А может народ поменять?  Так народ поменяешь на нормальный, и он быстренько правительство по...
Интернет-провайдеры грозятся уйти в тень из-за штрафов Роскомнадзора
Аноним
varo, Вы писали:что Краснодар поистине райское местечко  А разве нет? ) Если бы
10 причин переехать на юг России
Аноним
Ну или правительство менять.  Ой, чё-то много тут менять придётся... кроме правительства. А...
Интернет-провайдеры грозятся уйти в тень из-за штрафов Роскомнадзора
Аноним
А уж всяким "вулканам" и прочим "игровым" азартным клубам - так вообще можно всё
Букмекерская контора не должна располагаться в жилом доме. Оштрафуют на 500 тыс.
Аноним
хром и яндекс оперу ни один уважающий IT-шник не поставит... и я так же)
Как за пять лет поменялись интернет-девайсы бухгалтеров
<b>Модератор</b>
Starik4klerk
Аноним, Вы писали:лучше показатели по расшариванию контента В соцсети, где расшаривание не б...
«Ночной бухгалтер». Что бухгалтеры будут считать и заполнять по-новому. Конфликт в «Клерке»
Клерк
katrin0610
Мою возмущению нет предела....Не хочу "Таски" я ваше...(((
Реакция бухгалтеров на «Такси»: опрос на «Клерке»
Клерк
Елена_N
И все равно жду от Над.К. тему :"Что сдаем за 3 квартал(9 месяцев) 2017 г".  Хочется чего-то...
Сроки сдачи отчетности в 3 квартале 2017 года
Клерк
hub
Практически 50% представленных браузеров имеют в основе движок Ghrome)))))
Как за пять лет поменялись интернет-девайсы бухгалтеров
Клерк
Елена_N
«Не могу согласиться. Каждый пенсионер принимает решение &mdash; работать, вести актив...
Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию
Клерк
Елена_N
поощрения добросовестного работодателя.  Это что за зверь? Как вы думаете, много желающ...
Работодатели будут проверять сами себя на соблюдение ТК