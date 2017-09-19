С каких счетов ИП налоговики могут взыскать долги по налогам

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Согласно пункту 1 статьи 46 НК в случае неуплаты или неполной уплаты налога обязанность по уплате налога исполняется в принудительном порядке путем обращения его взыскания на денежные средства на счетах налогоплательщика - ИП в банках.

О каких счетах речь? Минфин разъяснил этот вопрос в письме от 20.07.2017 N 03-02-07/2/46472.

Счетами для целей НК признаются расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на основании договора банковского счета.

При этом не предусмотрено ограничение по обращению взыскания налогов на счета физических лиц - ИП (в том числе текущие счета), определенные пунктом 2 статьи 11 НК, но открываемые не для осуществления предпринимательской деятельности.

На основании пункта 5 статьи 46 Кодекса не производится взыскание налога с депозитного счета налогоплательщика, если не истек срок действия депозитного договора. При наличии указанного договора налоговый орган вправе дать банку поручение на перечисление по истечении срока действия депозитного договора денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет налогоплательщика, если к этому времени не будет исполнено направленное в этот банк поручение налогового органа на перечисление налога.

Статей 46 НК не предусмотрено обращение взыскания налога на вклады.

Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № ГД-4-8/17567 от 04.09.2017.