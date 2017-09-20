Когда перевозки пассажиров освобождаются от НДС

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Минфин в письме от 02.08.2017 N 03-07-15/49579 разъяснил вопрос налогообложения НДС работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам на основании государственного или муниципального контракта.

Согласно подпункту 7 пункта 2 статьи 149 НК не подлежат налогообложению НДС услуги по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования (за исключением такси, в том числе маршрутного). В целях данной статьи к услугам по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования относятся услуги по перевозке пассажиров по единым условиям перевозок пассажиров по единым тарифам за проезд, установленным органами местного самоуправления, в том числе с предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке.

По мнению Минфина, в рамках исполнения государственного или муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, исполнитель фактически оказывает услуги по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования, которые освобождаются от налогообложения НДС.

Учитывая изложенное, если по условиям государственного или муниципального контракта исполнитель обязан осуществлять перевозки пассажиров и багажа, применять установленные уполномоченным органом цены (тарифы) на услуги по перевозке пассажиров и багажа, предоставлять льготы по провозной плате категориям граждан, имеющим право на такие льготы в соответствии с законами и иными правовыми актами, то в этом случае выполняемые по государственному или муниципальному контракту работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, освобождаются от налогообложения НДС на основании подпункта 7 пункта 2 статьи 149 НК. В этой связи, выручка, полученная исполнителем от государственного или муниципального заказчика не включается в налоговую базу по НДС.

Данное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № СД-4-3/17592 от 05.09.2017.