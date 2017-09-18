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Налоговики ждут в УФНС на обсуждение правоприменительной практики

18.09.17 16:34
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В рамках основного направления стратегического развития РФ «Реформа контрольной и надзорной деятельности» УФНС России по Краснодарскому краю ежеквартально будут проводиться публичные обсуждения результатов правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных требований.

Проведение публичных обсуждений осуществляется на семинарах с заявителями. На  данных  мероприятиях планируется обсуждать результаты правоприменительной практики в части налогового контроля (камеральные и выездные налоговые проверки), а также в части контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ о применении КУКТ, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у ИП.

Проводиться публичные обсуждения, организуемые УФНС, будут с участием представителей Администрации Краснодарского края, органов местного самоуправления, Прокуратуры Краснодарского края, региональных общественных организаций и отраслевых ассоциаций, средств массовой информации.

Значительную часть участников публичных мероприятий составит целевая группа налогоплательщиков.  Ее круг будет определяться по связи осуществляемой предпринимательской деятельности с  обсуждаемой  на предстоящем заседании тематикой. Приглашены участники будут непосредственно Управлением. При этом в день проведения публичных слушаний в мероприятии могут принять участие все желающие.

Первое публичное обсуждение в УФНС России по Краснодарскому краю назначено на 18 октября 2017 года. Пройдет мероприятие в актовом зале Управления по адресу: г. Краснодар, ул. Гоголя, 90.

Определена тема для обсуждения: «Влияние правоприменительной практики на доказательственную базу злоупотребления плательщиками правами по исчислению НДС в сельскохозяйственной сфере».

В целях  подготовки к мероприятию Управлением создана электронная почта public@r23.nalog.ru  для направления вопросов по предлагаемой тематике. Вопросы можно направить до 4 октября 2017 года.  После завершения приема вопросов данный ящик электронной почты будет удален, а для проведения мероприятия в 1 квартале 2018 года создан новый.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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1 мнение
Клерк
yante
, Новороссийск

Это те, у которых вход с одной улицы, а ул.Гоголя - с другой стороны, за углом? :)
И которые говорят про "недостоверность адресов"??? :)

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Клерк
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