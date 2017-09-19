Определен новый порядок ведения ЕГРН

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Приказом Минфина России от 22 июня 2017 г. № 99н определен новый порядок ведения Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН), напомнили в УФНС по Республике Мордовия.

Многие нормы не претерпели изменений. Как и ранее, ведение ЕГРН возложено на налоговые органы. В нем содержатся сведения о поставленных на налоговый учет организациях и физических лицах.

При этом скорректирован состав сведений, содержащихся в ЕГРН.

В частности в отношении российских организаций указываются сведения о выдаче свидетельства о постановке на налоговый учет. Дополнительно отражаются данные о постановке на учет (о снятии с учета) организации в качестве плательщика торгового сбора, об ответственном участнике консолидированной группы налогоплательщиков, об участнике договора инвестиционного товарищества, о зарегистрированных объектах игорного бизнеса организации и др.

В отношении иностранных организаций и физлиц указываются в т. ч. сведения о постановке на учет (снятии с учета) в качестве плательщика страховых взносов. Это связано с передачей полномочий по их администрированию налоговым органам.