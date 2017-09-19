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ФСС просит ИП-добровольцев не тянуть с уплатой взноса до 31.12.17

19.09.17 09:27
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Лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, до 31 декабря 2017 года должны заплатить стоимость страхового года в размере  2610 руб. на расчетный счет регионального отделения ФСС.

Речь, в частности, идет об ИП, которые, вступив в такие добровольные отношения, имеют право на получение пособий из ФСС.

Если оплату не совершить вовремя, правоотношения с такими страхователями считаются прекратившимися с 01.01.2018 года.

Во избежание спорных ситуаций по зачислению уплаты страховых взносов на счет ФСС в 2017 году Тульское отделение фонда просит произвести оплату не позднее 26.12.2017, так как платежи, произведенные в последующие дни, могут быть зачислены на счет регионального отделения в январе 2018 года.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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