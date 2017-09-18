Что нового в форме 4-ФСС

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При представлении отчетности по форме 4-ФСС за 9 месяцев 2017 года применяется новая форма расчета в редакции Приказа ФСС от 07.06.2017 №275, напомнили в отделении ФСС по Санкт-Петербургу.

В форму 4-ФСС внесены следующие изменения:

Новое поле для бюджетников.

Титульный лист расчета дополнен новым полем, расположенным после поля «Код по ОКВЭД».

Новое поле заполняют только бюджетные организации в соответствии с источником финансирования.

Бюджетная организация:

1 - Федеральный бюджет

2 - Бюджет субъекта РФ

3 - Бюджет муниципального образования

4 - Смешанное финансирование

Среднесписочная численность работников.

Уточнена формулировка порядка заполнения расчета в отношении поля «Среднесписочная численность работников».

В этом поле указывается среднесписочная численность работников, рассчитанная в соответствии с утвержденными Росстатом формами федерального статистического наблюдения и указаниями по их заполнению: ранее она указывалась на отчетную дату, теперь – «за период с начала года».

Реорганизация или снятие с учета обособленного подразделения.

Таблица 2 дополнена новыми строками:

1.1 «Задолженность за реорганизованным страхователем и (или) снятым с учета обособленным подразделением юридического лица».

По этой строке страхователем-правопреемником отражается сумма задолженности, перешедшая к нему от реорганизованного страхователя в связи с правопреемством, и (или) юридическим лицом отражается сумма задолженности снятого с учета обособленного подразделения.

14.1 «Задолженность за территориальным органом Фонда страхователю и (или) снятому с учета обособленному подразделению юридического лица».

В этом поле страхователем-правопреемником отражается сумма задолженности за территориальным органом Фонда, перешедшая к нему от реорганизованного страхователя в связи с правопреемством, и (или) юридическим лицом отражается сумма задолженности за территориальным органом Фонда снятого с учета обособленного подразделения.