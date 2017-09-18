Что нового в форме 4-ФСС
При представлении отчетности по форме 4-ФСС за 9 месяцев 2017 года применяется новая форма расчета в редакции Приказа ФСС от 07.06.2017 №275, напомнили в отделении ФСС по Санкт-Петербургу.
В форму 4-ФСС внесены следующие изменения:
Новое поле для бюджетников.
Титульный лист расчета дополнен новым полем, расположенным после поля «Код по ОКВЭД».
Новое поле заполняют только бюджетные организации в соответствии с источником финансирования.
Бюджетная организация:
1 - Федеральный бюджет
2 - Бюджет субъекта РФ
3 - Бюджет муниципального образования
4 - Смешанное финансирование
Среднесписочная численность работников.
Уточнена формулировка порядка заполнения расчета в отношении поля «Среднесписочная численность работников».
В этом поле указывается среднесписочная численность работников, рассчитанная в соответствии с утвержденными Росстатом формами федерального статистического наблюдения и указаниями по их заполнению: ранее она указывалась на отчетную дату, теперь – «за период с начала года».
Реорганизация или снятие с учета обособленного подразделения.
Таблица 2 дополнена новыми строками:
1.1 «Задолженность за реорганизованным страхователем и (или) снятым с учета обособленным подразделением юридического лица».
По этой строке страхователем-правопреемником отражается сумма задолженности, перешедшая к нему от реорганизованного страхователя в связи с правопреемством, и (или) юридическим лицом отражается сумма задолженности снятого с учета обособленного подразделения.
14.1 «Задолженность за территориальным органом Фонда страхователю и (или) снятому с учета обособленному подразделению юридического лица».
В этом поле страхователем-правопреемником отражается сумма задолженности за территориальным органом Фонда, перешедшая к нему от реорганизованного страхователя в связи с правопреемством, и (или) юридическим лицом отражается сумма задолженности за территориальным органом Фонда снятого с учета обособленного подразделения.
Сама нашла, для моей Запланировано 2.5.123 от 06.10.2017.