Что делать, если вы не получили деньги по «больничному»: разъяснения ФСС

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Отделение ФСС подготовило памятку для тех, кто не получил пособие.

В Севастопольское региональное отделение ФСС неоднократно обращались застрахованные лица по поводу задержки выплаты или невыплаты страхового обеспечения по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности после предъявления работодателю для оплаты листка нетрудоспособности.

В регионе реализуется пилотный проект по прямым выплатам пособий из ФСС.

В соответствии с Положением о назначении пособий, утвержденном Постановлением Правительства № 294 от 21.04.2011:

работодатель не позднее 5 календарных дней со дня получения от работника заявления с приложенным листком нетрудоспособности обязан предоставить в ФСС РФ необходимые сведения (или документы);

со дня получения от работника заявления с приложенным листком нетрудоспособности обязан предоставить в ФСС РФ необходимые сведения (или документы); выплата пособия застрахованному лицу осуществляется в течение 10 календарных дней со дня получения от работодателя документов или сведений, которые необходимы для назначения и выплаты пособия.

В виду вышеизложенного, в случае неполучения пособия после предоставления работодателю заявления о выплате пособия с приложенным листком нетрудоспособности ФСС рекомендует работнику получить информацию у работодателя о дате предоставления в ФСС сведений (документов), необходимых для получения пособия, и о причинах невыплаты пособия.

Если выяснится, что работодателем не поданы документы (сведения) в ФСС РФ в установленные сроки, то с целью реализации права на получение пособия по временной нетрудоспособности работнику необходимо обращаться с жалобой на неправомочные действия (или бездействие) работодателя в территориальный орган ГИТ, либо защищать своё право в судебном порядке.

В то же время, ФСС и его территориальные подразделения не имеют правовых оснований для осуществления надзора за соблюдением норм трудового законодательства и применения мер административного воздействия в случае их нарушений, так как это не предусмотрено обязанностями страховщика, определёнными в статье 4.2. Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

По информации Севастопольского регионального отделения ФСС