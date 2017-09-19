Как пенсионеру получить имущественный вычет по НДФЛ

13

До 2012 года если у пенсионера не было дополнительных доходов, имущественный вычет на покупку жилья он получить не мог. Однако, с 1 января 2012 г. в НК был добавлен особый порядок переноса остатка вычета для лиц, получающих пенсии, напомнили в УФНС Чечни.

Теперь, в соответствии с п. 10 ст. 220 Налогового кодекса РФ, пенсионер имеет право перенести остаток имущественного вычета «на предшествующие налоговые периоды, но не более трех, непосредственно предшествующих налоговому периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных налоговых вычетов». Если говорить простым языком, то вне зависимости от того, когда была приобретена квартира, пенсионер может в большинстве случаев получить вычет (вернуть уплаченный налог) за 4 последних календарных года (соответственно, в 2017 году он может вернуть налог за 2016, 2015, 2014 и 2013 годы).

ВАЖНО помнить:

- подавать документы на вычет можно не ранее окончания календарного года, в котором была приобретено жилье. Например, если квартира приобретена в 2017 году, то подавать документы на вычет можно только в 2018 году (соответственно, вернуть налог можно будет за 2017-2014 годы);

- получить вычет можно только за 4 последних календарных года. Например, в 2017 году ни при каких условиях нельзя вернуть налог за 2012 год.



Если в календарном году у пенсионера не было доходов, то возвращать ему нечего. Например, если пенсионер вышел на пенсию 5 лет назад и с тех пор не работает, то вернуть он ничего не сможет.