Работодатели будут проверять сами себя на соблюдение ТК
Роструд планирует поэтапное введение системы добровольного внутреннего контроля (самоконтроля) соблюдения работодателями требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Что же понимается в данном случае под добровольным внутреннем контролем?
Внутренний контроль (самоконтроль) - добровольная оценка работодателем соответствия своей деятельности обязательным требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, посредством специальных организационных мер, процедур и инструментов, пояснили в ГИТ Ивановской области.
Работодатель самостоятельно и добровольно принимает решение о проведение внутреннего контроля соблюдения трудового законодательства, который планируется проводить ежегодно на основании локального нормативного акта организации, разработанного в соответствии с порядком проведение внутреннего контроля и в соответствии с требованиями законодательства.
Самоконтроль осуществляется посредством так называемых проверочных листов, содержащих списки критериев (показателей) в тестовой форме, по которым работодатель сможет самостоятельно осуществлять оценку соответствия требованиям трудового законодательства, а также онлайн-ресурса «Электронный инспектор», который позволяет осуществить проверку соответствия отдельным требованиям трудового законодательства и в случае выявленных несоответствий получить рекомендации по их устранению до проведения проверки госинспекцией труда, с приложением правового обоснования и необходимых форм документов.
Результаты проверки с системной отметкой об отсутствии допущенных нарушений направляются в Роструд в целях принятия мер поощрения добросовестного работодателя.
В случае обнаружения допущенных нарушений трудового законодательства, работодателю предлагается перечень мер и инструментов для устранения всех нарушений с предоставлением образцов необходимых документов, которые находятся в подразделе сервиса «Электронный инспектор» «Банк типовых документов».
Работодатель, допустивший нарушения, обязан их незамедлительно устранить и привести свою организационно-распорядительную документацию в соответствие с требованиями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
В настоящее время проводится апробация системы добровольного внутреннего контроля (самоконтроля) соблюдения работодателями требований ТК.
Это что за зверь?
Как вы думаете, много желающих найдется? Так, глядишь, и камералить сами себя будем. И штрафовать...Добровольно...
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