В какие выходные придется поработать в 2018 году

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Проект постановления Правительства РФ, закрепляющий порядок переноса выходных дней в 2018 году, одобрен Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает пресс-служба Минтруда.

«Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно», — сообщила ведомство.

Также Минтруд предлагает перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно.

Таким образом, в 2018 году планируются следующие дни отдыха: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, 10 по 12 июня, с 3 по 5 ноября.

Предлагаемые переносы дней отдыха позволят соблюсти норму статьи 110 Кодекса о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха, отмечает министерство.

Производственные календари на 2018 год с учетом планируемого переноса выходных дней можно найти в нашем разделе Инструменты.