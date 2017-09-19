Решили оказывать социальные услуги? Не забудьте подать уведомление в ГИТ
19.09.17 14:45
42
Юрлицо или ИП, предполагающие заниматься предоставлением социальных услуг (ОКВЭД 87,88) обязаны представить уведомление в Государственную инспекцию труда о начале осуществления предпринимательской деятельности данного вида.
Это следует из Правил, утвержденных Постановлением Правительства от 16.07.2009 № 584.
В соответствии с данными Правилами заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), указанных в п.65 Перечня, представляет уведомление в Федеральную службу по труду и занятости (ее территориальный орган).
Такие разъяснения дает ГИТ по Оренбургской области на своем сайте.