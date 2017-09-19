Решили оказывать социальные услуги? Не забудьте подать уведомление в ГИТ

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Юрлицо или ИП, предполагающие заниматься предоставлением социальных услуг (ОКВЭД 87,88) обязаны представить уведомление в Государственную инспекцию труда о начале осуществления предпринимательской деятельности данного вида.

Это следует из Правил, утвержденных Постановлением Правительства от 16.07.2009 № 584.

В соответствии с данными Правилами заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), указанных в п.65 Перечня, представляет уведомление в Федеральную службу по труду и занятости (ее территориальный орган).

Такие разъяснения дает ГИТ по Оренбургской области на своем сайте.