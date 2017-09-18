Как за пять лет поменялись интернет-девайсы бухгалтеров

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«Клерк» сравнил, как поменялись с 2012 года предпочтения пользователей по выбору браузеров.

Google Chrome увеличил ряды поклонников почти в два раза: теперь с него заходит на «Клерк» почти половина пользователей, 41,3 %.

Сейчас набирает популярность Яндекс.Браузер. В 2012 году в списке используемых для просмотра нашего портала его просто не было. А сейчас он на втором месте.

А чем пользуетесь вы? Где «Клерк» сейчас читать удобнее всего?