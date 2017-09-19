Главбух против финдира

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На нашем форуме развернулась дискуссия на тему рабочих взаимоотношений. За советом к клеркам обратилась главный бухгалтер, которая подозревает, что на работе от нее хотят избавиться. Или ей это только кажется?

Руководитель общается с ней уважительно, но главбуха смутило и обидело, что в компанию приняли начальника финансового отдела и планируют предоставить ему доступ в 1С. Это же святая святых бухгалтерии! Главбух не хочет сдавать позиции.

Подскажите, пожалуйста, как у вас налажено взаимодействие с фин.службой? У нас сейчас взяли подобного человека и хотят дать ему доступ в базу 1С, конечно, только с правами для просмотра, но всей базы. Мне это как главбуху не нравится даже чисто с политической точки зрения. Почему он должен контролировать и проверять мою работу?

К тому же директор никак не оповестил, каким образом будут строиться взаимоотношения и какая моя роль теперь - подчиненная этого нового сотрудника или нет. Требовать от директора пояснений я не хочу, потому что для меня это унизительно и вообще это как показатель его реального отношения ко мне, хотя внешне он демонстрирует полное уважение. Но теперь не верю, как грится. Видимо, копает под меня)))Не хочет, чтобы я раньше времени уволилась, а я к этом близка только потому, что со мной никто не обсудил мою роль в новой структуре, т.е. отношение как к к роботу, который примет все, без всяких слов.

Вот у меня нет желания давать доступ к базе. Я так думаю -если ему нужны данные - запроси у бухгалтера...А вы как думаете? Может, я все-таки заблуждаюсь? Фирма небольшая, обороты средние. Структура тоже простая, все у друг друга на виду.

И еще вопрос - кто все-таки занимается налоговым планирование фин служба или глав бух? Как у вас? К тому же сотрудник этот ладно бы был профи в бухгалтерии...другое дело, было бы чем поучиться. А тут явно хотят чтобы он контролировал мою работу. Ушла бы, да не хочется под новый год менять ситуацию...

- Аноним

Некоторые участники обсуждения полагают, что не стоит обижаться на придуманную реальность и указывают главбуху, что гордыня – это грех.

Кроме того, читатели форума делятся своим опытом выстраивания отношений между бухгалтерией и финслужбой. В других компаниях такое взаимодействие настроено отлично - без взаимных обид и претензий.

А что вы думаете по этому поводу? Дать совет главбуху можно в теме форума «главбух и начальник фин.отдела».