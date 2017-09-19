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Заявление при переходе на ПСН надо будет заполнять по новой форме

19.09.17 10:47
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Утверждена новая форма заявления о переходе на патентную систему налогообложения. Приказ ФНС от 11.07.2017 № ММВ-7-3/544@ официально опубликован вчера и вступит в силу через 10 дней.

Изменения потребовались в связи с тем, что с 1 января 2017 года статья 346.43 НК РФ дополнена подпунктом 48, согласно которому ПСН применяется и в отношении услуг общественного питания, оказываемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей.

Кроме того, приказом утвержен новый формат заявления.

 

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