Заявление при переходе на ПСН надо будет заполнять по новой форме

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Утверждена новая форма заявления о переходе на патентную систему налогообложения. Приказ ФНС от 11.07.2017 № ММВ-7-3/544@ официально опубликован вчера и вступит в силу через 10 дней.

Изменения потребовались в связи с тем, что с 1 января 2017 года статья 346.43 НК РФ дополнена подпунктом 48, согласно которому ПСН применяется и в отношении услуг общественного питания, оказываемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей.

Кроме того, приказом утвержен новый формат заявления.