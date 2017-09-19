За неформат пояснений к декларации по НДС оштрафовать нельзя

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Привлечь к ответственности за представление пояснений к налоговой декларации НДС с нарушением формата нельзя, такое решение вынес Центральный аппарат ФНС при рассмотрении жалобы налогоплательщика.

Общество было оштрафовано по пункту 1 статьи 129.1 НК РФ за то, что отправило пояснения в рамках камеральной проверки декларации НДС не по установленному формату, а в форме простого электронного письма через ТКС с прикреплением копий первичных документов. Налоговая инспекция сочла это нарушением, хотя и воспользовалась этими пояснениями и даже ссылалась на них в акте камеральной проверки. Общество обжаловало решение инспекции в вышестоящих органах.

Центральный аппарат ФНС, рассмотрев жалобу указал на то, что объективной стороной правонарушения, предусмотренного пунктом 1 статьи 129.1 НК РФ, является неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений, которое в соответствии с НК РФ это лицо должно сообщить налоговому органу.

В соответствии с пунктом 3 статьи 88 НК РФ пояснения не считаются представленными при представлении указанных пояснений на бумажном носителе.



При этом положения статей 88, 129.1 НК РФ не содержат указание на то, что, если пояснения представлены в электронном виде, но не по формату, установленному федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, такие пояснения не считаются представленными.

На основании изложенного Федеральная налоговая служба отменила решение Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам.