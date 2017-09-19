Как налоговики выявляют серые зарплаты
Налоговики выявляют проблемных налогоплательщиков, которые, имея выручку от реализации, не платят НДФЛ. Кроме того, под подозрение попадают налогоплательщики, имеющие две и более торговые точки или более двух зарегистрированных единиц ККТ при отсутствии наемных работников. Внимание также обращают на тех, кто выплачивает зарплату ниже социальных минимумов.
Так, в частности, в Республике Татарстан по состоянию на 01.08.2017 после приглашения на такие комиссии работодателями заключены 25 692 договоров с работниками. Увеличение поступлений по данным организациям в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по НДФЛ составило 770,6 млн. руб., по страховым взносам – 32,4 млн. руб.
Всего за 8 месяцев в Татарстане проведено 743 заседания комиссий по легализации налоговой базы по НДФЛ и страховым взносам, на которых заслушано 6 316 налогоплательщиков, из которых 5 372 налогоплательщика улучшили показатели по результатам заслушивания (или 85,1%), в том числе:
- 903 налогоплательщика, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, в результате проведенной работы увеличили заработную плату 809 налогоплательщиков (89,6% от заслушанных);
- 400 налогоплательщиков, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума в РТ - увеличили заработную плату 352 налогоплательщика (88%);
- 384 налогоплательщика, выплачивающих заработную плату ниже минимального потребительского бюджета - увеличили заработную плату 361 налогоплательщик (94%);
- 126 налогоплательщиков, выплачивающих заработную плату ниже среднего уровня по виду экономической деятельности - увеличили заработную плату 115 налогоплательщиков (91,3%);
- 80 индивидуальных предпринимателей, заявивших налоговый вычет в размере более 95% от общей суммы полученного дохода - уточнили налоговый вычет 67 ИП (83,8%);
- 101 налогоплательщик, не исчисливший НДФЛ, при наличии выручки от реализации продукции за аналогичный отчетный период - исчислили и уплатили НДФЛ 84 налогоплательщика (83,2%);
- 353 налоговых агента, снизивших поступление НДФЛ в текущем периоде по сравнению с предыдущим - увеличили поступление НДФЛ 300 налогоплательщиков (85%);
- 2 474 налогоплательщика, имеющих задолженность по НДФЛ и страховым взносам - погасили задолженность 2 165 налогоплательщиков (87,5%);
- 450 налогоплательщиков, снизивших поступление страховых взносов в текущем периоде по сравнению с предыдущим - увеличили поступление страховых взносов 390 налогоплательщиков (86,7%);
- 1 527 налогоплательщиков, имеющих задолженность по страховым взносам - погасили задолженность 1 109 налогоплательщиков (72,6%);
- рассмотрено по иным критериям 108 налогоплательщиков.
Это как???? Что-то у меня с арифметикой плохо(((((( НДФЛ - это 13% или 30% (не резидент), СВ - это примерно 30%.... Значит при легализации базы (зарплаты) СВ>>НДФЛ (или при определенных условиях равны). Или они зарплату не резидентов легализовали????????