Как налоговики выявляют серые зарплаты

38 1

Налоговики выявляют проблемных налогоплательщиков, которые, имея выручку от реализации, не платят НДФЛ. Кроме того, под подозрение попадают налогоплательщики, имеющие две и более торговые точки или более двух зарегистрированных единиц ККТ при отсутствии наемных работников. Внимание также обращают на тех, кто выплачивает зарплату ниже социальных минимумов.

Так, в частности, в Республике Татарстан по состоянию на 01.08.2017 после приглашения на такие комиссии работодателями заключены 25 692 договоров с работниками. Увеличение поступлений по данным организациям в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по НДФЛ составило 770,6 млн. руб., по страховым взносам – 32,4 млн. руб.

Всего за 8 месяцев в Татарстане проведено 743 заседания комиссий по легализации налоговой базы по НДФЛ и страховым взносам, на которых заслушано 6 316 налогоплательщиков, из которых 5 372 налогоплательщика улучшили показатели по результатам заслушивания (или 85,1%), в том числе: