Минфин против снижения НДС на фрукты и ягоды

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Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин не видит необходимости в снижении НДС с 18% до 10% при продаже фруктов и ягод.

«Я против, потому что непонятно зачем. Это не предмет первой необходимости. Цены в магазинах никогда не реагируют на то, как снижается НДС, то есть вся эта прибыль идёт другим участникам рынка. Есть большая доля импорта в яблоках и грушах, для кого это делать, я не понимаю», — сказал журналистам Трунин.

Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев в ходе правительственного часа в Госдуме предложил снизить НДС на продажу плодов, ягод и винограда, напоминает RNS.

«Важно сохранить темпы закладки садов и виноградников, чтобы через пять лет мы смогли заместить импорт основных фруктов: яблок, груш и винограда. Для стимулирования работы в этом направлении нам необходима ваша поддержка. Снижение НДС с 18% до 10% на продажу плодов, ягод и винограда поможет и дальше увеличивать площади и объемы производства», — говорил Ткачев.