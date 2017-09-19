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150 млн. рублей – предел дохода для плательщиков УСН

19.09.17 17:39
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Существенными условиями перехода на УСН для юридических лиц являются ограничения размера дохода за 9 месяцев года, в котором подается уведомление о переходе на этот спецрежим, и стоимости основных средств, напомнили в УФНС по Архангельской области.

Перейти на УСН с 01 января 2018 года смогут организации, чей доход за 9 месяцев 2017 года не превышает 112,5 млн. рублей, а стоимость основных средств 150 млн. рублей.

В прошлом году для перехода на УСН с 2017 года действовали ограничения по доходам - 59,805 млн. руб. и 100 млн. руб. по стоимости ОС.

Кроме того, значительно увеличен предельный размер доходов, позволяющий организациям и ИП продолжать применять УСН. Теперь он составляет 150 млн. рублей. Ранее налогоплательщики утрачивали право на применение УСН при достижении уровня доходов в 79,74 млн. рублей.

Напомним, что организации и ИП, желающие перейти на УСН с 2018 года, должны уведомить об этом налоговый орган не позднее 31 декабря 2017 года.

Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный ИП вправе уведомить о переходе на УСН не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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