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Налоговики задружат с Росреестром сильнее

19.09.17 14:15
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11 сентября вступило в силу новое Соглашение о взаимодействии и информационном обмене между ФНС и Росреестром, которые должно повысить эффективность налогообложения недвижимого имущества.

В соответствии с новым соглашением расширен состав передаваемых в налоговые органы сведений о недвижимом имуществе и зарегистрированных правах на него, поясняет ФНС. Также конкретизированы сроки получения налоговиками сведений из Единого госреестра недвижимости, а также другой необходимой информации (например, разъяснений оснований для изменения кадастровой стоимости, периода ее применения и т.п.).

Так, уже в первом полугодии до начала массового формирования налоговых уведомлений по местным налогам за 2016 год, новые механизмы информационного взаимодействия территориальных органов ФНС России и Росреестра позволили дополнительно выявить:

  • 84 тысяч неиспользуемых земельных участков для индивидуального жилищного строительства, при расчете земельного налога за которые применен повышающий коэффициент 2;
  • 199 тысяч объектов в составе общего имущества многоквартирных домов, которые освобождены от налогообложения;
  • 6 тысяч земельных участков сельхозназначения, к которым применена повышенная налоговая ставка по земельному налогу до 1,5 % в связи с тем, что они не использовались в сельхозпроизводстве.
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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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