Налоговики задружат с Росреестром сильнее

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11 сентября вступило в силу новое Соглашение о взаимодействии и информационном обмене между ФНС и Росреестром, которые должно повысить эффективность налогообложения недвижимого имущества.

В соответствии с новым соглашением расширен состав передаваемых в налоговые органы сведений о недвижимом имуществе и зарегистрированных правах на него, поясняет ФНС. Также конкретизированы сроки получения налоговиками сведений из Единого госреестра недвижимости, а также другой необходимой информации (например, разъяснений оснований для изменения кадастровой стоимости, периода ее применения и т.п.).

Так, уже в первом полугодии до начала массового формирования налоговых уведомлений по местным налогам за 2016 год, новые механизмы информационного взаимодействия территориальных органов ФНС России и Росреестра позволили дополнительно выявить: