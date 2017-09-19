За аудиторами будет следить ЦБ, а не Минфин

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Закон о переводе надзора за аудиторским рынком из Минфина в ЦБ РФ планируется принять до конца 2017 года, соответствующий проект будет скоро внесён в Госдуму.

Сегодня Комитет Государственной Думы по финансовому рынку провел «круглый стол» на тему «Полномочия Банка России в сфере аудиторской деятельности». Председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил наличие вопросов со стороны рынка аудиторов. Он указал на ряд противоречий по специфике предоставляемой для анализа информации, имеющей гриф «ДСП», например, в банковской деятельности, а с другой стороны, требованием к объективности аудиторского заключения. Есть, по его словам, и вопросы, требующие поиска компромиссов, по численности аудиторских организаций и численности самих СРО.

Начальник Департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына в своей презентации представила статистику по объему аудиторского рынка: из 7 000 аудитов, порядка 4 000 осуществляют аудит общественно-значимых организаций, 90% из которых подлежит обязательному аудиту, в 45% из них - доля Государства 25% и более. В России более 19 тысяч аудиторских компаний, и только 1400 организаций имеют соответствующие лицензии и право работать с общественно-значимыми организациями.

По словам Е.Курицыной, Банк России в рамках своих полномочий уже отозвал более 160 лицензий из-за недостоверности предоставляемой информации не только по кредитным финансовым организациям, но и по некредитным финансовым организациям. Говоря о качестве внешнего контроля и качества проверок аудиторских организаций со стороны СРО, по её заявлению, ЦБ считает необходимым не только усиливать роль СРО, но и устанавливать для них профессиональные стандарты, развивать обучение, создавать специализированный реестр Банка России имеющих право работать с общественно-значимыми организациями аудиторских компаний.



Директор Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России Леонид Шнейдман считает, что законопроект должен решать ряд задач, в том числе по совершенствованию требований к аудиторским организациям, системе надзора на аудиторском рынке и ряд других. Признав существующие проблемы, он отметил недопустимость негативного фона, на котором проходит обсуждение изменений на этом рынке.

Представители аудиторских компаний, в свою очередь, заявляли о необходимости принимать непосредственное участие в обсуждении и подготовке законопроекта. Выражали беспокойство по предлагаемым в готовящемся законопроекте критериям обязательного аудита по объему выручки организации, предлагаемой численности аудиторов, настаивали на возможности совмещения аудиторской и преподавательской деятельности, акцентировали внимание на международном опыте и статистических данных европейских стран для проведения обязательного аудита, предлагали свои пути избавления от «фирм-пустышек» и недобросовестных участников аудиторских организаций. Просили об установлении переходных сроков, в том числе и для «самоочищения» СРО от недобросовестных членов.



Представители «Деловой России» опасались допуска на российский рынок аудиторских компаний из стран СНГ, демпинга, предупреждали о перспективах сокращения числа аудиторских организаций и массового ухода аудиторов из профессии.

Председатель Комитета Аксаков заверил присутствующих, что после официального внесения в Госдуму законопроекта будет создана рабочая группа для доработки документа, а также проинформировал участников обсуждения о находящихся на рассмотрении законопроектах.