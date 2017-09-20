К работодателям, которые не провели СОУТ, придут инспекторы
Госинспекция труда предупреждает о внеплановых проверках в организациях, не представивших сведения о проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах.
Инспекция труда регулярно получает информацию о работодателях, которые не провели СОУТ, тем самым нарушили требования трудового законодательства в сфере охраны труда, что влечет за собой угрозу причинения вреда жизни и здоровью работников.
На основании полученных данных инспекция труда организует внеплановые проверки.
Напомним, согласно статье 5.27.1. КоАП нарушение работодателем установленного порядка проведения СОУТ или ее непроведение влечет наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от 5000 до 10000 рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность - от 5000 до 10000 рублей;
- на юрлиц - от 60000 до 80000 рублей.
Да на кол их со своим СОУТ. Задолбали деньги выколачивать из организаций.