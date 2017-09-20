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К работодателям, которые не провели СОУТ, придут инспекторы

20.09.17 10:17
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Госинспекция труда предупреждает о внеплановых проверках в организациях, не представивших сведения о проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах.

Инспекция труда регулярно получает информацию о работодателях, которые не провели СОУТ, тем самым нарушили требования трудового законодательства в сфере охраны труда, что влечет за собой угрозу причинения вреда жизни и здоровью работников. 

На основании полученных данных инспекция труда организует внеплановые проверки. 

Напомним, согласно статье 5.27.1. КоАП нарушение работодателем установленного порядка проведения СОУТ или ее непроведение влечет наложение административного штрафа: 

  • на должностных лиц в размере от 5000 до 10000 рублей; 
  • на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность - от 5000 до 10000 рублей;  
  • на юрлиц - от 60000 до 80000 рублей.

 

 

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Мнения 70
Клерк
cytu14
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Аноним
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К работодателям, которые не провели СОУТ, придут инспекторы
Обслуживающий
ToT
Ну после Открытия и Югры  неудивительно. Все банки станут государственными
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Бухгалтер-экономист
Галина1977
Видимо, каждый видит то, что ему ближе )))  Может, просто у кого-то плохое зрение?
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nmy1
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<b>Модератор</b>
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cytu14
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van1971
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