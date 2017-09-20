Как считать взносы, если адвокат = руководитель бюро

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Минфин в своем письме № 03-15-06/53487 от 21.08.2017 разъяснил, что адвокатское бюро не должно платить взносы с зарплаты руководителю, который является адвокатом. Он должен платить их сам.

Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с работой в качестве руководителя адвокатского образования.

Поскольку работа адвоката в качестве руководителя адвокатского образования связана с его статусом адвоката и, соответственно, с адвокатской деятельностью, то вознаграждения, полученные за такую работу, включаются в сумму фактически полученного адвокатом дохода от его деятельности.

Учитывая изложенное, доходы, полученные адвокатом от осуществления адвокатской деятельности в коллегиях адвокатов, а также за работу в качестве руководителя адвокатского образования, являются общим доходом адвоката от его деятельности, исходя из которого адвокат производит расчет сумм страховых взносов на ОПС (фиксированных взносов).

Таким образом, адвокат самостоятельно исчисляет и уплачивает страховые взносы на ОПС с общего дохода от своей деятельности и коллегия адвокатов не является плательщиком страховых взносов с сумм выплачиваемого адвокату вознаграждения как руководителю коллегии.