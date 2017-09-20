До конца года физлица должны сообщить в ИФНС о своем имуществе, если налоговики о нем не знают

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Налогоплательщики - физлица обязаны сообщать в ИФНС о наличии объектов недвижимого имущества или транспортных средств, если за весь период владения ими гражданин не получал налоговых уведомлений и не платил налоги.

Проинформировать инспекцию нужно только один раз - до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, напомнили в УФНС по Брянской области.

Форма «Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами» утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@.

Помимо сообщения о наличии объектов налогообложения физлицо должно представить в налоговый орган правоустанавливающие документы или документы, подтверждающие государственную регистрацию транспортных средств.

Сообщение в инспекцию направлять не нужно в двух случаях: если физлицо ранее уже получало налоговое уведомление по указанным объектам либо данному лицу предоставлена льгота в виде освобождения от уплаты налога.

Напомним, что с 1 января 2017 года за непредставление (несвоевременное представление) указанных сведений введена налоговая ответственность в виде штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога в отношении объекта недвижимого имущества и транспортного средства, по которым не представлено (несвоевременно представлено) такое сообщение.