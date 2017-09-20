Клерк.Ру
 
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Где налоговики нашли нарушения у 99 % проверяемых

20.09.17 12:19
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Отличился Крым.

Местное УФНС подвело итоги контрольной деятельности в курортный сезон.

Провели 715 проверок компаний и ИП, которые занимаются торговлей, организацией питания, оказывающих услуги временного размещения туристов.

За аналогичный период прошлого года таких проверок было проведено почти в 2,5 раза больше.

При этом результативность контрольной деятельности составляет более 99%, т.е. практически каждый выезд инспектора выявляет нарушения.

На снижение количества проверок во многом повлияло внедрение онлайн-ККТ. Это позволяет контролировать денежные обороты и кассовую дисциплину, не выезжая на объект проверки и не отвлекать от деятельности предпринимателя.

Повышение эффективности налоговых проверок стало возможным благодаря предварительному анализу деятельности субъектов хозяйствования и проводимым масштабным обследованиям объектов торговли и услуг, в т.ч. сдаваемое жилье. Так инспекторами обследовано более 9 тысяч таких объектов, что в 3,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщает региональное УФНС.

Особое направление в контрольной деятельности уделялось выявлению неоформленного наемного труда. В результате легализованы более 1,5 тысяч наемных работников, с заработной платы каждого из которых теперь платятся налоги. Кроме этого, налоговиками пресечено 250 случаев незаконной хозяйственной деятельности, 169 физлиц уже поставлены на учет в качестве ИП.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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