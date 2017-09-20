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Как платить НДФЛ при продаже зарубежной недвижимости

20.09.17 14:45
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Для целей уплаты НДФЛ в РФ значение имеет налоговый статус физического лица, то есть является ли физлицо налоговым резидентом РФ или нет.

Налоговыми резидентами РФ признаются физлица, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в году. При этом гражданство физлица значения не имеет.

В соответствии со статьей 209 НК объектом налогообложения физлиц-налоговых резидентов признается доход, полученный как от источников в РФ, так и от источников за пределами РФ, а для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, доход, полученный от источников в РФ.

Таким образом, если физическое лицо не являлось налоговым резидентом РФ, то есть находилось на территории РФ менее 183 дней в календарном году, в котором было продано недвижимое имущество, обязанностей по уплате НДФЛ в связи с продажей такого имущества, находящегося в иностранном государстве, у физлица не возникает.

Какой-либо ответственности родственников физического лица, не уплатившего причитающиеся ему налоги в иностранном государстве, законодательством РФ не предусмотрено.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/56002 от 31.08.2017.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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