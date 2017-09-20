Стал известен размер взносов на травматизм на 2018 год

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Размер страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2018 году меняться не будет.

Правительство РФ сегодня одобрило проект Федерального закона «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Согласно законопроекту, размер страховых тарифов останется на прежнем уровне, утвержденном еще в 2005 году.

Напомним, что тариф страховых взносов по этому обязательному страхованию зависит от класса профессионального риска, который, в свою очередь, зависит от вида деятельности организации (ИП).