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Стал известен размер взносов на травматизм на 2018 год

20.09.17 14:16
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Размер страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2018 году меняться не будет.

Правительство РФ сегодня одобрило проект Федерального закона «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Согласно законопроекту, размер страховых тарифов останется на прежнем уровне, утвержденном еще в 2005 году.

Напомним, что тариф  страховых взносов по этому обязательному страхованию зависит от класса профессионального риска, который, в свою очередь, зависит от вида деятельности организации (ИП).

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения 101
Аноним
yante, Вы писали:Аноним, Вы писали:Дозвонилась я до местного ПФР (Сергиев Посад), там меня направ...
ФНС отправляет страхователей, возмущенных неверным сальдо по страховым взносам, в ПФР и ФСС
<b>Модератор</b>
Над.К
сначала он говорил надо сейчас,  Про сейчас он не говорил в том письме, что Вы привели. Там...
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Клерк
Елена15
За август работающий пенсионер получил пенсию увеличенную на 77р.Получается даже на один бал не х...
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Аноним
Аноним, Вы писали:как вариант - отправить нулевую НДСку, все оплатить как надо, а на следующий де...
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Аноним
Это и означает, обратное, то есть противоположное, сначала он говорил надо сейчас, а теперь, с 18...
При безналичных электронных расчетах применять ККТ нужно с 1 июля 2018
<b>Модератор</b>
бух2007
Теперь же минфин просто перестал тупить и выпустил обратное письмо  какое обратное? Минфин ...
При безналичных электронных расчетах применять ККТ нужно с 1 июля 2018
Аноним
Санкции не смогли нас сломать так это делает главная татарка России и по заказу какой страны не т...
Почему банки все чаще отказывают в открытии счета
Аноним
nmy1, Вы писали:К Путину отношусь хорошо, но не понимаю, как его устраивают такие люди в правител...
Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию
<b>Модератор</b>
Над.К
Какие два, какие три года, чет слышали где-то, ну и ладно.  Вообще-то письма по этому поводу...
При безналичных электронных расчетах применять ККТ нужно с 1 июля 2018
Клерк
mityai
отделение бина у нас забито народом, все метут свои деньги В Ижевске более менее тихо. Платежки ...
Бинбанк может перейти под контроль государства
Клерк
mityai
Ну пока что предполагается не отнятие лицензии, а взятие под контроль. Сам Бинбанк тоже не на пус...
Бинбанк может перейти под контроль государства
Аноним
Над.К, Вы писали:насколько я могу судить - чеки по безналу нужно бить, поскольку вдруг оказалось,...
При безналичных электронных расчетах применять ККТ нужно с 1 июля 2018
Клерк
Наталья КолТ
 Это официальный ответ от ИФНС? Аноним, Вы писали:После повторной жалобы в ФНС пришел ответ,...
ФНС, ПФ и ФСС: Письмо № ЗН-4-22/5829@/НП-30-26/4396/02-11-08/06-02-1298П от 29.03.2017
Клерк
Блудный сын
прогнозы Альфа Капитал упорно хотят взять отметку в 50% от намеченного))) время покажетесли БИН т...
Бинбанк может перейти под контроль государства
Аноним
Аноним, Вы писали:Да чего уж там... ширмы какие-то смешные. Надо сразу: магазин, где-то на выселк...
Депутаты хотят оградить алкоголь ширмами
Аноним
отделение бина у нас забито народом, все метут свои деньги
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ИП 6%
Izem
А что советуют использовать уважающие себя IT-шники под XP? Отвечаю как IT-ник.   Натали Б, ...
Как за пять лет поменялись интернет-девайсы бухгалтеров
Клерк
Блудный сын
Ну после Открытия и Югры неудивительно  Причем здесь Югра? она в себя придти не смогла посл...
Бинбанк может перейти под контроль государства
Аноним
После повторной жалобы в ФНС пришел ответ, что якобы разрабатывается регламент, в соответствии с ...
ФНС, ПФ и ФСС: Письмо № ЗН-4-22/5829@/НП-30-26/4396/02-11-08/06-02-1298П от 29.03.2017
Аноним
У меня собственное металлопроизводство, крайне редко продукцию покупают физики - берут счет и пла...
При безналичных электронных расчетах применять ККТ нужно с 1 июля 2018
Аноним
такую доходную статью из бюджета убирать?подпольный самогон налогами не обложишь
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Клерк
sve.starostina2014
А что делать микро-микро бизнесу, если скажем ИП - работодатель (в штате продавец) сегодня торгуе...
К работодателям, которые не провели СОУТ, придут инспекторы
<b>Модератор</b>
бух2007
сначала в петиции надо было собрать 1000 голосов, теперь уже 1,5 тысячи.. Это для чего сделано? ...
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<b>Модератор</b>
Над.К
Получается так. В декларации нет возможности указывать по периодам работодатель ИП или нет.
ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы
Аноним
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За какие заслуги положена доплата к пенсии
Аноним
van1971, Вы писали:Они массово начнут получать ордена и звания! )) Проспали, батенька! Уже д...
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Клерк
cytu14
При чем здесь юрист? Прежде чем применять право надо выяснить, к чему применять. Право применяетс...
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Аноним
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Аноним
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Аноним
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